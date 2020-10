Investitori asiatici divisi sulle sorti degli Usa dopo il voto

In un recente sondaggio, gli investitori in Asia hanno rivelato le loro strategie di investimento in vista delle elezioni presidenziali americane del mese prossimo e molti di loro hanno detto di star evitando del tutto il Paese. Imbarazzante.

I 30 grandi investitori intervistati sono stati divisi sull'esito delle elezioni, ma le loro scelte di investimento suggeriscono che non sono convinti del possibile esito, in nessuno dei due i casi: la maggioranza sta acquistando "rifugi sicuri" come l'oro, i titoli di stato, il dollaro e lo yen giapponese. Un terzo di loro ritiene inoltre che sia giunto il momento di abbandonare i costosi titoli tecnologici a favore di settori finora malmenati come il tempo libero e le banche, così come i titoli "difensivi" per la sanità e i beni di consumo. Un'opportunità che non era in cima alla loro lista, nel frattempo, era rappresentata dagli "investimenti alternativi" come il settore immobiliare o i sempre più popolari fondi ambientali, sociali e di governance - il che coincide con la reputazione degli investitori asiatici di essere particolarmente avversi al rischio.

Gli investitori asiatici possono essere spavaldi quando si tratta di titoli tecnologici americani, ma sembrano piuttosto entusiasti di quelli cinesi. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che i titoli tecnologici cinesi sono sia più economici rispetto ai loro omologhi statunitensi rispetto ai loro guadagni, sia meno a rischio di una regolamentazione che limita i profitti. In realtà, gli investitori sono in genere piuttosto ottimisti sull'Asia nel suo complesso: ora che la Cina è tornata a crescere, i suoi titoli sono in una buona posizione per superare quelli statunitensi fino al 2021.

Gli investitori intervistati concordano sul fatto che il vincitore delle elezioni Usa avrà effetti a catena in tutta l'Asia, e che tali effetti saranno diversi a seconda di chi sarà. Una vittoria del Partito Democratico si tradurrebbe, secondo loro, in un approccio più moderato alla guerra commerciale in corso, che potrebbe dare impulso alla Cina e ai suoi partner commerciali più vicini (si pensi al Giappone e alla Corea del Sud). Una vittoria del Partito Repubblicano, nel frattempo, potrebbe avvantaggiare maggiormente l'India: gli investitori si aspettano che gli Stati Uniti contribuiscano a galvanizzare il Paese nel tentativo di ridurre l'influenza della Cina in Asia.