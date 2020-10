Ibm si fa in due per potenziare risutati e quotazioni

Entro la fine del prossimo anno, IBM scorporerà il suo business che gestisce l'infrastruttura tecnologica di alcune delle più grandi aziende del mondo - un mercato che vale 500 miliardi di dollari - in una nuova società pubblica. Si concentrerà invece sull'opportunità di mercato da mille miliardi di dollari nel cloud computing e nell'intelligenza artificiale (AI), attraverso servizi come Watson (un software potentissimo nell’intelligenza artificiale, che ha vinto il mitico telequiz americano Jeopardy) e Red Hat (software open-source che è costato 34 miliardi di dollari a IBM nel 2018). La società spera che la separazione metta entrambe le aziende su un percorso verso una migliore crescita, maggiori profitti e maggiori ricompense per ogni gruppo di investitori.

Gli investitori tendono a classificare le aziende come ad alta crescita - se crescono rapidamente i profitti - o ad alto rendimento - se sono a crescita più lenta ma abbastanza stabili da pagare i dividendi. Ibm si colloca saldamente in quest'ultima categoria: attualmente ha un rendimento da dividendi del 5,4% (calcolato dividendo i dividendi previsti da Ibm per il prossimo anno per il prezzo delle azioni). Ma considerando che i suoi segmenti di cloud computing sono in forte crescita, l'azienda potrebbe aver pensato che il suo prezzo delle azioni meritasse di essere più alto (e il suo dividend yield - dato che i due si muovono inversamente - più basso). Dividendosi, quindi, si creerà sia un business stabile che paga i dividendi, sia un business in crescita a più alto numero di ottani.

È stato un evento secondario rispetto all'evento principale, ma Ibm ha anche rivelato risultati preliminari del terzo trimestre che sono all'incirca in linea con le aspettative degli investitori. Il suo titolo è salito del 4% a Wall Street, anche se è probabile che sia stato soprattutto grazie agli investitori che hanno acquistato in vista del suo prossimo split. Questo potrebbe essere un segnale incoraggiante per i titani tecnologici americani che potrebbero essere costretti a rompere i loro gruppi per ordine dell’Antitrust, per non parlare degli investitori che potrebbero diventare più ricchi se lo fossero.