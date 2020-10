Complice il Covid-19 il mondo affoga nei rifiuti plastici

Prima della pandemia, erano stati fatti grandi passi avanti per alleviare la nostra dipendenza collettiva dalla plastica. Le cannucce sono state le prime ad andare.

Ma ora la plastica è onnipresente. È nelle nostre maschere, nelle nostre visiere e nei nostri guanti. È nei nostri contenitori per il cibo, nelle bottiglie d'acqua e negli imballaggi di Amazon. Nel mondo Covid, la plastica non riciclabile è ovunque. Ma questo è solo un lato della questione, perché non tutta la plastica è costruita allo stesso modo. C'è la plastica che viene riutilizzata dai rifiuti e c'è la plastica "vergine" fatta di nuovo con i combustibili fossili. E proprio quando la domanda di plastica protettiva ha cominciato a salire - la domanda di petrolio ha fatto scendere drasticamente il prezzo della plastica vergine.

In altre parole, la pandemia ha intensificato la guerra dei prezzi della plastica, ribaltando la bilancia a favore delle compagnie petrolifere e lontano dai riciclatori. Per coloro che hanno puntato il loro futuro su una plastica sostenibile, l’attività potrebbe non sopravvivere l'anno prossimo. "Vedo davvero molte persone in difficoltà", ha detto Steve Wong, Ceo di Fukutomi Recycling con sede a Hong-Kong e presidente della China Scrap Plastics Association. "Non vedono una luce alla fine del tunnel".

La nuova plastica è sempre stata meno costosa da acquistare rispetto a quella riciclata, ma i prezzi del petrolio, insolitamente deboli, hanno dato nuova vita a produttori di articoli monouso che hanno visto l'imminente estinzione in nome delle normative governative. La Cina - che una volta importava più della metà dei rifiuti plastici scambiati nel mondo - ha vietato la maggior parte delle importazioni nel 2018. L'Ue prevede di fare lo stesso nel 2021, e un divieto simile è stato proposto al Senato degli Stati Uniti. Queste misure rigorose sono arrivate quando la scienza ha rivelato che la produzione di quattro bottiglie d'acqua di plastica rilascia gas serra equivalenti a un chilometro e mezzo di macchine. Una ricerca di Jan Dell, l'ex presidente del comitato federale americano per il clima, mostra che gli Stati Uniti bruciano sei volte più plastica di quanta ne riciclano - e il Covid-19 non fa che peggiorare la situazione.

Le compagnie petrolifere sono state rapide nel capitalizzare questa tendenza, avendo recentemente annunciato piani per spendere circa 400 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni per sostenere la produzione di plastica vergine e recuperare le perdite dovute alla crescente dipendenza dal carburante. Essi vedono la plastica a basso costo di carbonio non come una cosa del passato, ma come un prodotto chiave del futuro.

"Nei prossimi decenni, si prevede che la crescita della popolazione e del reddito creerà una maggiore domanda di plastica, che contribuirà a sostenere la sicurezza, la convenienza e il miglioramento degli standard di vita", ha detto la portavoce della ExxonMobil Sarah Nordin.

I piani di Big Oil per incrementare la produzione di nuove materie plastiche sono spesso limitati da una successiva promessa di contribuire a ripulire il casino che creano. La maggior parte di essi indica un gruppo chiamato "Alliance to End Plastic Waste" (Alleanza per la cessazione dei rifiuti di plastica) come la loro principale forma di difesa dell'ambiente. I 47 membri del gruppo, la maggior parte dei quali sono nel business della produzione di plastica, hanno impegnato 1,5 miliardi di dollari per la causa nei prossimi cinque anni. Questo va bene, fino a quando non ci si rende conto che quelle stesse 47 aziende hanno riportato quasi 2,5 trilioni di dollari di profitti l'anno scorso. Questa grossolana errata allocazione delle risorse presenta ai paesi in via di sviluppo un incubo ecologico.

"I paesi con una gestione dei rifiuti e un'infrastruttura di riciclaggio spesso non sviluppata saranno mal equipaggiati per gestire volumi ancora maggiori di rifiuti in plastica", ha detto Lisa Beauvilain, responsabile della sostenibilità di Impax Asset Management. "Stiamo letteralmente affogando nella plastica".