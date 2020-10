Bracchi acquisisce i trasporti eccezionali di Peterlini

Peterlini, azienda di Parma attiva dal 1967 nei trasporti eccezionali “tecnici pesanti” è entrata a far parte della famiglia Bracchi. Il Gruppo Bracchi è tra i leader in Europa nel settore della logistica ad alto valore aggiunto e dei trasporti, anche eccezionali, con particolare focus sul business degli ascensori, delle macchine per l’agricoltura, della cosmetica, del fashion e del beverage. Bracchi, oltre alla sede italiana, opera attraverso 3 controllate che si trovano in Polonia, Germania e Slovacchia, impiegando circa 600 persone. La società, in portafoglio al fondo IGI Private Equity, ha chiuso il 2019 con un fatturato di quasi 140 milioni di euro e con questa operazione prosegue nel percorso di crescita volto a creare un grande player europeo della logistica e dei trasporti. Peterlini è stata ceduta dai fratelli Mavilla (Cristian ed Enrico), che continueranno a condurre l’attività aziendale nell’ambito del gruppo Bracchi, e dalla signora Nerella Peterlini.“Il fondo IGI è entrato nel gruppo Bracchi convinto della valenza strategica dell’attività svolta da quest’ultimo” afferma Matteo Cirla presidente di Bracchi e ad del fondo IGI “La crescita dell’azienda anche in questo periodo di emergenza sanitaria ne è la dimostrazione. Con Peterlini proseguiamo nel percorso di creare un grande polo della logistica e trasporti che sia leader non solo nel nostro Paese ma anche all’estero “. Lorenzo Annoni, CEO di Bracchi ha dichiarato “Sono orgoglioso di poter accogliere nella famiglia Bracchi Cristian ed Enrico Mavilla che con la loro esperienza, rimanendo alla guida della divisione trasporti eccezionali pesanti, potranno arricchire le competenze del gruppo”.Nerella Peterlini, Cristian ed Enrico Mavilla, hanno dichiarato: “Siamo orgogliosi di vivere un momento per noi storico e carico di emozioni, ringraziamo per la stima e fiducia rappresentata. Questo passo rappresenta la continuazione e sviluppo di un progetto nato dalla passione dei fondatori Fabio Mavilla e Nerella Peterlini”.Nell’operazione, Bracchi è stata assistita da: Mazar per la due diligence finanziaria e fiscale, Pavia e Ansaldo per la DD legale e gli aspetti legali, PwC con il ruolo di debt advisor. I venditori sono stati assistiti da: Cross Border, in qualità di advisor finanziario e dall’avv. Fabrizio Ferri dello studio legale Carra Lori Ferri per gli aspetti legali, nonché dallo studio Costa per gli aspetti fiscali e contabili.