BlackBerry prosegue tra luci ed ombre nella sua riconversione

BlackBerry's è e resta un’azienda che fatica a trovare una nuova personalità produttiva, ma nel secondo trimestre, ha sovraperformato. Il problema è che gran parte dei risultati dell'azienda è dovuta a un grande accordo di licenza una tantum. Però, nel primo trimestre, la società ha registrato un fatturato Software & Service pari a 156 milioni di dollari, mentre nel secondo trimestre è stato di 158 milioni di dollari. Un anno fa, questo segmento di ricavi (chiamato IoT e BlackBerry Cylance) ammontava a 185 milioni di dollari. E' meno 15% anno su anno non è un motivo per festeggiare!

Il dato positivo proviene dunque dalla parte Licensing, che è, infatti, in crescita dell'86% in sequenza e del 16% anno su anno. In particolare, quest'area ora include anche le commissioni di BB per il suo vecchio business dell'hardware, un'eredità che continua di trimestre in trimestre, anche se non durerà per sempre. Nel secondo trimestre del 2021, non supererà un paio di milioni di dollari, e quindi non inciderà così tanto sul confronto annuale. Il problema è che questo grande guadagno è un fatto isolato, come ha rivelato il Ceo John Chen, sottolineando che le strategie aziendali si concentrano sul business ricorrente e non sulla vendita occasionale di licenze.

Una nota positiva è che la società non ha bruciato contanti nel primo semestre, ma è dubbio che questo trend continuerà nella seconda parte dell'anno fiscale, che dovrebbe portare a circa 470 milioni di dollari di fatturato, considerando la reiterata guida per la linea top dell'intero anno a 950 milioni di dollari.