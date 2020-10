Berkshire continuerà a guadagnare anche dopo Buffet

La principale preoccupazione che i lettori della newsletter finanziaria americana Seeking alpha esprimono nei loro commenti sul gruppo Berkshire riguarda ciò che accadrà quando – tra cento anni! – il suo fondatore e guru Warren Buffett morirà.

Cerchiamo allora di capire cos’è Berkshire senza Buffett, qual è la sua valutazione rispetto al mercato e perchè la mentalità di investimento di Berkshire rimarrà.

Da una recente valutazione dell’analista di Seeking Sven Carlin, questa preoccupazione è giustamente motivata dal fatto che Buffett ha costruito il Berkshire negli ultimi 50 anni e ha recentemente compiuto 90 anni. Dunque le domande cui rispondere sono: cos'è il Berkshire senza Buffett? Qual è il ritorno economico atteso che Berkshire offre, e c'è un premio per le azioni Buffett? Il Berkshire continuerà ad essere l'opposto di Wall Street dopo Buffett?

Carlin non credo che quando Buffett andrà in pensione, la gente smetterà di trasportare grano con le ferrovie, di assicurare le proprie auto, di godersi i prodotti Apple, mangiare ketchup, di bere Coca-Cola o di comprare dolciumi al See's Candies pagando con la carta American Express: solo alcune delle partecipazioni di Berkshire Hathaway

Dato che le aziende sopra menzionate continueranno a fare affari, è probabile che il Berkshire continuerà a fare soldi. Ma per vedere se esiste un premio Buffett legato alle azioni di BRK, dobbiamo confrontare i guadagni e la valutazione della società con la valutazione del mercato.

“Se prendo il 2019 come esempio di un anno normale e di quello che possiamo aspettarci dal Berkshire a lungo termine, i guadagni aziendali sono stati di 23,1 miliardi di dollari – annota Carlin -

Non includo il conto "Utili/perdite da investimenti e derivati" perché questo non è un fattore quando si tratta di guadagni aziendali. Buffett ha anche detto come dovremmo ignorare quel conto perché sarà sempre estremamente volatile, in quanto dipende dalle fluttuazioni dei prezzi delle azioni. Ciò che Buffett preferisce è guardare ai guadagni delle sue partecipazioni in borsa, non ai prezzi delle azioni che salgono e scendono. Dal suo portafoglio azionario, solo i 3,79 miliardi di dollari pagati sotto forma di dividendi sono inclusi nei conti del Berkshire, e gli altri 8,33 miliardi di dollari - ovvero la quota della società negli utili della rispettiva holding - non sono riportati da nessuna parte, ma sono estremamente importanti. Questi guadagni sono importanti perché la società può reinvestire quel denaro con un rendimento medio del 20% sul patrimonio netto tangibile, il che significa che c'è molta più crescita in futuro”.

L’analista ritiene che l'influenza diretta di Buffett sulle suddette partecipazioni e i loro rendimenti sul capitale sia minima, quindi anche le partecipazioni azionarie del Berkshire continueranno a fare affari come al solito.

Con una capitalizzazione di mercato di 501,6 miliardi di dollari, il rapporto prezzo/utile (P/E) per il Berkshire in un normale anno di attività sarebbe di 16. Se confronto il rapporto P/E del Berkshire del 2019 con il rapporto P/E dell'S&P 500 2019 di 23,15, il Berkshire è effettivamente scambiato con uno sconto sul mercato, non con un premio.

Pertanto, escluderei un premio Buffett sul Berkshire, dato che in realtà c'è uno sconto Buffett quando si tratta dell'azienda, probabilmente perché Buffett si arricchisce lentamente. Qualcosa che attira solo pochi di questi tempi.

L'ultima domanda a cui dobbiamo rispondere è se il Berkshire continuerà ad essere un veicolo che si arricchisce lentamente dopo Buffett. Berkshire rimarrà con la stessa mentalità almeno per i prossimi decenni, mentre Ajit Jain e Greg Abel sono lì. La mentalità del Berkshire è semplice, ma la sua semplicità e il contrasto con Wall Street lo rendono difficile da capire per molti. Penso che i 3 consigli di Munger su come vivere una grande vita spieghino perfettamente anche ciò che l'azienda fa in contrasto con Wall Street.