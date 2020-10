Apple pensa ai diamanti per gli schermi dei suoi iPhone

L’azienda della mela sta valutando il diamante come materiale ideale resistente ai graffi per il suo display Gorilla Glass. Nel 2017 i proprietari di smartphone hanno speso 3,4 miliardi di dollari per sostituire gli schermi rotti, la maggior parte dei quali erano Gorilla Glass 6.

Intevac e la società privata Denton Vacuum hanno fornito attrezzature ai produttori di smartphone per il deposito di pellicole sottili di diamanti. Il sistema PECVD di Denton è in grado di rivestire un pannello Gen 6 al minuto, raggiungendo il 57% di penetrazione degli smartphone su una spesa di 200 milioni di dollari.

Nonostante i miglioramenti nel materiale di vetro utilizzato per i display degli smartphone, molti, se non tutti, i principali produttori di smartphone, stanno valutando un metodo di rivestimento che aumenta ulteriormente la durata degli schermi a un costo di soli centesimi per display, ricoprendoli di diamanti. Corning ha introdotto Gorilla Glass Victus il 22 luglio 2020, ed è la settima generazione di Gorilla Glass. Sostituisce Gorilla Glass 6, introdotto nel 2018. Nei test di laboratorio, Gorilla Glass Victus ha ottenuto prestazioni di caduta fino a 2 metri quando è caduto su superfici dure e ruvide. Secondo Corning, i vetri alluminosilicati competitivi di altri produttori falliscono tipicamente quando cadono da meno di 0,8 metri. Gorilla Glass Victus supera anche il Corning Gorilla Glass 6 dell'anno scorso con un miglioramento fino a 2x della resistenza ai graffi. Inoltre, la resistenza ai graffi di Gorilla Glass Victus è fino a 4 volte migliore rispetto ai vetri alluminosilicati della concorrenza.

Graffiare il telefono lo rende molto più vulnerabile alle rotture, secondo uno studio condotto nel novembre 2018 dalla filiale di Allstate SquareTrade. Gli schermi rotti sono stati la forma di danno più comune, rappresentando il 29% degli smartphone danneggiati, seguiti da schermi graffiati (27%) e batterie non funzionanti (22%).

Nel 74% di questi casi il colpevole è stato una caduta del telefono a terra. I proprietari americani di smartphone hanno rotto più di 50 milioni di schermi nel 2017 - quasi due al secondo - e hanno speso 3,4 miliardi di dollari per sostituirli. In media, però, queste riparazioni sono costate da 170 dollari, ma per l'iPhone Xs Max questa cifra sale a ben 329 dollari.

Un totale di 14 miliardi di dollari è stato speso per le riparazioni dal loro debutto nel 2007. Il sondaggio ha anche mostrato che gli utenti di iPhone hanno sei volte più probabilità di danneggiare i loro telefoni che di perderli o farli rubare.

Due terzi dei consumatori hanno dichiarato che non riparerebbero un telefono danneggiato se funzionasse ancora, mentre il 59% ha dichiarato che migliorerebbe il proprio dispositivo piuttosto che ripararne uno vecchio.

I rivestimenti di carbonio simili al diamante sono utilizzati in numerose applicazioni grazie a proprietà uniche come il basso attrito, l'elevata durezza e l'elevata resistenza alla corrosione.

Inoltre, i rivestimenti DLC possiedono sia un'elevata conducibilità termica che una elevata resistività elettrica. La combinazione di queste proprietà è utile per applicazioni nella microelettronica, nei dispositivi medici e nei componenti automobilistici.

I rivestimenti DLC possono essere utilizzati come rivestimenti protettivi su display, sensori e semiconduttori flessibili, dove aumentano notevolmente la durata e possono estendere la vita totale del prodotto finale. In questo articolo voglio rispondere alla domanda di DLC per i display, alla luce dell'interesse di Apple e di altri produttori di smartphone per evitare che il vetro del display si danneggi.