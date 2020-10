Il 2020 è un anno che verrà ricordato nei libri di storia. Ma se è vero che dietro ogni grande avversità si nasconde il seme delle nuove opportunità, Carrefour Italia è pronta a coglierle, rafforzando il proprio business sotto la guida del nuovo ceo e Presidente per il nostro Paese, Christophe Rabatel (nella foto). Nel Gruppo dal 2004, Rabatel conosce profondamente l’azienda in ogni suo aspetto, avendo ricoperto molteplici ruoli nel corso degli anni, da ultimo in qualità di Direttore Esecutivo della Polonia.



Lei arriva al vertice dell’Italia in un momento molto delicato.

Inizio questo nuovo incarico in un momento sicuramente straordinario molto delicato, ma anche per questo sono ancora più determinato a dare continuità a quanto fatto finora con entusiasmo e determinazione, focalizzandomi molto anche sullo sviluppo del franchising e della prossimità, che sino ad oggi si sono dimostrati per la nostra azienda una scelta strategica in linea con le tendenze del mercato. Conservando nelle azioni di ogni giorno lo spirito di responsabilità e di impegno dimostrato da tutta la squadra di Carrefour Italia anche negli ultimi mesi potremo concludere con successo il piano di rilancio della nostra insegna nel Paese. Per farlo, però, è necessario mettere sempre di più al centro la relazione con il cliente per garantirci fiducia e fedeltà, rendendo l’insegna un vero e proprio punto di riferimento per i consumatori. Questa nuova prospettiva sarà una mia priorità, partendo però dal motto che ha guidato il mio processo decisionale in questi anni nel Gruppo: se i collaboratori sono motivati e felici, renderanno soddisfatti e felici anche i clienti.

Quali le prossime sfide per l’insegna?

Assistiamo a rapidi cambiamenti nelle abitudini di acquisto degli italiani e i clienti si aspettano da noi una maggiore comprensione delle loro necessità. In quest’ottica, lavorare ulteriormente sulle politiche di pricing è un passo fondamentale e necessario, anche per affermare il nostro impegno nel garantire ogni giorno migliaia di prodotti italiani di qualità a prezzi convenienti e accessibili a tutti. Lo stiamo già facendo, con una campagna continuativa, e vogliamo proseguire su questa strada. La parola chiave per il futuro è per noi omnicanalità: da un lato dando un ulteriore forte impulso all’e-commerce, grande protagonista di questi mesi, su cui abbiamo già investito molto ma su cui c’è ancora un percorso di crescita da fare; dall’altro lato, continuando a rafforzare il franchising, importante asset strategico per sviluppare il nostro business, sia attraverso l’acquisizione di importanti Master Franchising, sia di piccoli negozi di prossimità. Per assicurare un ottimo servizio ai nostri clienti in maniera capillare è, infatti, cruciale proseguire nel percorso di sviluppo dei canali di prossimità, per una presenza sempre più forte sul territorio e nelle comunità di riferimento.



E il rapporto con i franchisee?

La nostra forte attenzione al franchising rappresenta un differenziante nel panorama italiano e costituisce una leva per i nostri obiettivi di espansione. Ad oggi, oltre 1000 dei nostri punti vendita in Italia sono guidati da imprenditori franchisee, a dimostrazione di quanto per Carrefour rappresentino una parte importante della nostra squadra e di quanto stiamo progredendo nello sviluppo della rete. Ogni imprenditore ha un ruolo chiave per la comunità in cui opera, perché il suo negozio diventa un punto di riferimento, ma anche per Carrefour, poiché la conoscenza del territorio e le capacità imprenditoriali sono fondamentali per il successo dell’insegna. Per questo mettiamo a disposizione degli imprenditori della nostra rete tutta l’expertise e la leadership di Carrefour in termini di eccellenze di prodotto, di servizi, di soluzioni innovative, di nuove strategie di prezzi: perché la crescita dei nostri partner è anche la nostra crescita e ci aiuta ad essere sempre più vicini alle comunità e ai nostri clienti.