Così online l’idea diventa fatturato

i ricorda quando è nato Google? Prima come motore di ricerca usavamo Altavista, e il browser era Netscape. Sembra di parlare della preistoria. Da allora le trasformazioni sulla rete sono state incredibili». Mirko Martini ha aperto la prima agenzia web nel 2001. Oggi con Comunica col Web è attivo soprattutto nella consulenza in campo di e-commerce. «Un’esperienza recente che posso citare è quella della progettazione e dell’avvio di un sito di e-commerce nel settore della vendita di carni» racconta Martini, «che nel primo giorno di attività ha incassato 6.380 euro, e oggi a distanza di un anno è a circa 60mila al mese». Niente male: come si fa? «Prima di tutto, i prodotti: parliamo di un tipo di carne particolare, che arriva a costare anche 60 euro al chilo» spiega il fondatore della digital agency Comunica col Web, «va forte il tomahawk, una costata con un manico d’osso che ha la forma dell’ascia da guerra degli indiani d’America e in cottura rilascia il midollo che dà un sapore speciale alla carne».

Per vendere sul web, però, la qualità non basta. Bisogna saper intercettare i potenziali clienti e investire in campagne pubblicitarie targettizzate. «Un paio di mesi prima dell’avvio del sito abbiamo fatto un’approfondita analisi del mercato» spiega Martini, «analizzando le attività online dei competitor, anche per individuare nostre strategie differenti. Abbiamo realizzato una presentazione del sito, lanciato su Instagram una serie di storie assai invitanti sui diversi tipi di carne proposta. Sui social si lavora molto a livello grafico, si creano minivideo e immagini coordinate che rimandano alla landing page sul sito di e-commerce, con le schede di prodotto. Inoltre abbiamo fatto un accurato lavoro di Seo - Search engine optimization, ottimizzazione per motori di ricerca, ndr -. L’analisi delle visite alla landing page ci ha permesso di capire la risposta degli utenti e potenziali acquirenti, quali tipi di carne preferiscono, quanto sono disposti a pagare. Vedendo le fasce di età che rispondevano, abbiamo individuato un bacino di utenza tra i 35 e i 50 anni».

Le campagne pubblicitarie online, mirate a individuare e contattare il target giusto per il prodotto, si svolgono anche su Google Ads. «Lo scopo è intercettare il tipo di utente, targettizzare le zone geografiche di interesse, capire che tipo di interessi ha» evidenzia il fondatore di Comunica col Web, «ci andiamo a studiare varie statistiche, con l’analisi dei dati giorno per giorno. Capiamo chi sono i visitatori e cosa guardano. Vediamo quante volte al giorno o al mese vengono ricercati determinati prodotti; analizziamo come lavorano i competitor, studiando le campagne con cui promuovono i loro prodotti. Lo scopo finale è che a chi digita una parola chiave su google appaia il link di riferimento nei primi posti; se ci clicca, entra nel sito di e-commerce e a quel punto lo monitoriamo. Inoltre creiamo campagne di remarketing, proponiamo all’utente entrato sul sito offerte di prodotti particolari. In tanti mettono il prodotto nel carrello e non comprano: così abbiamo creato delle piccole campagne di retargeting, andando a ricordare all’utente che ha ancora il prodotto nel carrello».

L’ultima novità che sta prendendo piede è l’attività di marketing che è possibile realizzare con l’app WhatsApp Business. «Si tratta di un modulo aggiuntivo che ho creato per far interfacciare il sito, in cui tale modulo si installa, e WhatsApp Business» insiste Martini, «cliccandoci si apre direttamente l’app, dopo aver dato il consenso per la privacy come da normativa Gdpr, e si avvia una conversazione con l’azienda; è possibile così rispondere alle domande dei clienti in modo molto più tempestivo di quanto non accada via e-mail. Inoltre, si possono configurare su WhatsApp Business anche tutte le informazioni sull’azienda, e soprattutto l’elenco dei prodotti che si vendono online».