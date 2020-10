Il governo americano è giunto alla fine dei 16 mesi di indagine e ha concluso che si Big Tech sono semplicemente troppo Big. Una commissione del Congresso – a maggioranza democratica – ha votato per la separazione di Instagram e Whatsapp da Facebook.

Mentre l’Antitrust ha detto che Apple, Amazon, Facebook e Google godono tutti di "poteri monopolistici" su prodotti e servizi, il che non lascia ai clienti abbastanza alternative. E questo, secondo il governo, deve essere tenuto a freno.

Una delle sue proposte - che sono però ancora lontane dal diventare legge - è quella di costringere le Big Tech a dividere i loro segmenti di business in società legalmente separate. La separazione di YouTube da Google, ad esempio, limiterebbe l'influenza di quest'ultima sul mercato pubblicitario. Un'altra idea è quella di richiedere loro di dimostrare che le fusioni e le acquisizioni proposte non aumenteranno ingiustamente la loro posizione dominante (attualmente è compito delle autorità di regolamentazione dimostrare che lo faranno).

I legislatori hanno anche detto che vorrebbero che le piattaforme tecnologiche rendessero più facile agli utenti l'accesso ai servizi concorrenti - proprio come devono fare Google e Microsoft in Europa.

Al momento il governo non ha il sostegno necessario per trasformare in realtà nessuna delle sue proposte Si vedrà dopo il voto. E gli investitori istituzionali, che odiano l'odore dell'incertezza, potrebbero spostare parte dei loro soldi sui giganti hi-tech cinesi. Un paradosso, dopo la guerra anti-Cina di Trump. Ma pur sempre un passo storico a tutela dei consumatori e dei cittadini contro lo strapotere di quattro satrapi irresponsabili.