Il lento ritorno alla normalità passa anche per la riapertura dei confini nazionali e internazionali. Molti viaggiatori, tanto leisure quanto business, stanno riprendendo i consueti ritmi di viaggio con una maggiore attenzione alla propria sicurezza. Per questo motivo ParkinGO ha introdotto sin da subito il protocollo di sicurezza ParkinGO Safe ed ha realizzato, in collaborazione con Immunocar, un servizio di sanificazione che elimina germi, batteri e virus da tutte le superfici del proprio veicolo. La nebulizzazione di un prodotto, già testato su oltre ventimila veicoli, permette infatti di arrivare anche nei punti più difficili della propria auto.

Grazie alla partnership con Immunocar e gli oltre 20 anni di esperienza nel settore automotive, le auto dei viaggiatori che scelgono ParkinGO sono sempre sicure.

«Il servizio di sanificazione auto fa parte di un progetto più grande a cui abbiamo dato il nome di ParkinGO Safe, un protocollo di sicurezza in 5 punti che unisce le richieste del Ministero agli alti standard qualitativi aziendali, spiega Silvio Cavallo CMO ParkinGO Group. «Per questo servizio abbiamo selezionato Immunocar perché in grado di garantire il corretto livello di sicurezza e igienizzazione ad un prezzo concordato di 7€ per i clienti ParkinGO. Speriamo che questa operazione, seppur in minima parte, possa essere d’aiuto per tornare a viaggiare in libertà e sicurezza».

