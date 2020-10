Nexive e Mail Boxes Etc.insieme per sostenere Aisla

È partita il14 settembre la seconda tranche dell’asta benefica online a favore di #Donafuturo: un progetto promosso dall’Istituto Italiano della Donazione (IID), con il sostegno concreto di Nexive - primo operatore privato del mercato postale nazionale - e di Mail Boxes Etc. - rete di Centri Servizi per le imprese e i privati - che trasforma gli oggetti acquistati e mai reclamati dai proprietari, da giacenze di magazzino destinate al macero in prodotti di alto valore sociale.

Dopo il primo lancio di luglio l’asta è ripartita insieme al lancio della campagna nazionale di IID supportata da numero solidale, grazie al contributo di Nexive e il supporto di Mail Boxes Etc., che massimizza la visibilità dell’iniziativa tramite la quasi totalità dei suoi 550 Centri Servizi sul territorio nazionale.

Fino all’11 ottobre sono acquistabili nell’asta su eBay Beneficenza oltre 40 nuovi prodotti ogni settimana, dall’accessorio di moda ai dispositivi elettronici, con una base d’asta pari a metà del valore di mercato dell’oggetto.

Il ricavato dell’asta solidale sostenuta da Nexive e Mail Boxes Etc., e con Fargrafica partner tecnico per la produzione dei materiali informativi, sarà interamente devoluto a #Donafuturo2020: la campagna di raccolta fondi promossa da Istituto Italiano della Donazione (IID) che quest’anno sostiene AISLA - Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica e il progetto “Quattro ruote e una carrozza” volto a tutelare il diritto alla mobilità di persone con SLA. “La collaborazione con Nexive dura da almeno 5 anni e si è andata rafforzando da quando Nexive ha deciso di investire fortemente nel mondo delle spedizioni parcel, destinate soprattutto al mercato e-commerce, ed ha trovato nella Rete MBE il giusto partner.” – dichiara Giuseppe Filosa, Country Manager MBE Italia – “Il coinvolgimento in un’iniziativa così lodevole come questa aggiunge ulteriore valore e significato alla già positiva collaborazione tra Nexive e Mail Boxes Etc.”.

Si può accedere all’Asta Online tramite il link: https://www.ebay.it/usr/iid-nexive .