È la prima casa d’aste in Italia, nel settore lusso, ad aver ricevuto l’autorizzazione dal Ministero della Giustizia. Parliamo di AsteLux, una “costola” di AsteBook che lo scorso 16 settembre ha ufficialmente lanciato il suo nuovo portale, AsteLux.

«Con questa nuova proposta – ci spiega il fondatore di AsteBook Paolo Fancoli – offriamo opere d’arte, gioielli, imbarcazioni e auto di lusso. Siamo gli unici, nel settore giudiziario, a garantire un servizio di questo tipo, sia per quanto concerne gli aspetti relativi all’aggiudicazione di beni rifugio, sia per quello che concerne la parte di sequestri di beni per via giudiziaria. Partiremo a breve con una grande collezione privata di opere d’arte e anche la seconda asta sarà dedicata alla dismissione di quadri e sculture. Poi ci dedicheremo anche a quei beni, come barche o macchine, che provengono dal settore del leasing aziendale».

Sono già due le aste fissate da qui alla fine dell’anno. La prima, il 17 novembre, vedrà la proposta di una ventina di gioielli. La seconda, a dicembre, sarà invece la cessione di una collezione privata di quadri che vedrà opere di valore (quasi) inestimabile come una tela di Guido Reni. «Oltre ai beni personali – prosegue Fancoli – in futuro metteremo in asta anche beni che provengono dal settore giudiziario, come nel caso di confische o eredità giacenti. Il nostro portale è davvero un unicum nel suo genere e continueremo ad arricchirlo con nuove possibilità nelle prossime settimane».

Per quanto concerne la struttura organizzativa, Astelux.it ha una persona responsabile dell’intero portale, cui si affiancano altre figure professionali: le prime, interne, sono quelle che si occupano materialmente dell’inserimento del bene e della redazione delle descrizioni in vista dell’asta; le seconde, esterne, sono deputate alla stima del valore.

Una formula già sperimentata con AsteBook e che, a maggior ragione, viene replicata con AsteLux in modo da garantire la specificità dell’esperienza dei singoli professionisti. «Per noi – chiosa Fancoli – è fondamentale lavorare in questo modo perché, per fare un esempio, nel mondo dei quadri non esiste il “tuttologo”, ma ci sono esperti di determinati periodi che possono procedere alla validazione e all’assegnazione di un valore all’opera che dovrà andare in asta».

www.astelux.it