Franchising : il tuo ufficio acquisti in Cina a distanza di un click

China-Wi è un gruppo che nasce 20 anni fa con l’obiettivo di supportare le aziende Italiane nell’acquisto e realizzazione dei propri prodotti a marchio in Asia, seguendo e certificando l’intera filiera. In occasione del 50° anniversario dei rapporti tra Italia e Cina, abbiamo deciso di intraprendere il nuovo progetto Franchising.

Diventando un nostro franchisee potrai sfruttare la nostra esperienza nel settore e le nostre strutture, e avere il tuo ufficio acquisti a Shanghai senza costi fissi.

Le strutture e le risorse a tua disposizione:

• Marchio appartenente a un gruppo leader di mercato

• Sistema gestionale China-Wi per avere informazioni su circa 120.000 prodotti

• Assistenza dei nostri product manager in Italia e dei nostri merchandiser in Cina

• Uffici di Roma e Shanghai per incontri istituzionali e con i clienti

• Periodo di formazione con il nostro personale

• Esclusiva nazionale sui tuoi clienti

• Controllo di qualità interno con report

• Ufficio grafico interno

• Ufficio logistico ed amministrativo interno

La tua attività consisterà nel contattare e gestire quei clienti che vogliano realizzare prodotti a marchio e quelli che riceverai tramite i nostri canali istituzionali o altri partner. Potrai decidere in autonomia i prezzi di cessione ed il margine relativo, e fare offerte attraverso il nostro gestionale.È a discrezione dell’affiliato scegliere di non avere costi fissi relativi a strutture o dipendenti, mentre i ricavi dipendono totalmente dall’impegno che si dedica a questa attività. Contattaci per cogliere questa imperdibile opportunità!

Tel: +39 06 8987 4081

http://www.china-wi.co/

info@china-wi.net

Whatsapp business +39 351 651 9512