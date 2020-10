Uber chiude il cerchio, compra taxi con i soldi scroccati ai taxi

Sembra che Uber non sia troppo entusiasta di questa storia dell'auto-isolamento: il gigante del ride-hailing sta cercando di acquistare Free Now, un'impresa europea rivale di proprietà dei titani dell'auto Daimler e della Bmw.

Free Now - la più grande delle varie attività legate all'auto a proprietà congiunta sotto l'ombrello "Your Now" - è stata creata da alcuni diversi servizi di ride-hailing, tra cui Hailo nel Regno Unito e Kapten in Francia. Ma con tutti i viaggi inessenziali che si sono fermati in mezzo al blocco globale, si è trovata a lottare per tutta la durata della pandemia - e Daimler e Bmw hanno iniziato ad allontanarsi del tutto da essa.

Questo potrebbe essere il motivo per cui Uber è improvvisamente interessato. La superstar americana delle corse potrebbe ora essere in grado di accaparrarsi la rivale app per i taxi a buon mercato: Daimler ha valutato la sua metà di Your Now a 720 milioni di dollari a giugno, il che suggerisce che l'intera azienda - inclusi i segmenti non ride-hailing - vale circa 1,4 miliardi di dollari.

Negli ultimi anni Uber ha venduto le piccole partecipazioni che aveva nelle imprese asiatiche e russe, nella speranza di potersi concentrare sui suoi mercati più grandi e di poterne trarre profitto. Quindi la potenziale acquisizione di Free Now ha un senso: Uber non solo risparmierebbe i soldi che normalmente spenderebbe per competere con l'azienda rivale, ma dovrebbe anche aumentare la sua quota di mercato - e il suo profitto - in Europa e in America Latina.

Anche prima di diventare una società pubblica, Uber stava attraversando un periodo difficile. Nel 2018 i legislatori di New York le hanno vietato di aggiungere nuovi autisti per un anno, si è trovata bloccata in una disputa in corso per stabilire se i suoi lavoratori freelance fossero dipendenti legali e l'anno scorso ha dovuto affrontare un divieto assoluto a Londra. Almeno quest'ultimo si è risolto da solo: un giudice ha dichiarato Uber "idoneo" a continuare a operare in città.