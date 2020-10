Superbonus, soluzione “chiavi in mano” per il fotovoltaico domestico

La luce solare è una fonte di energia pulita, rinnovabile e gratuita, e come tale le è riservato un ruolo da protagonista nella transizione energetica, anche in Italia. Il PNIEC (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima) pubblicato dal lo scorso gennaio, ha fissato per il fotovoltaico un obiettivo molto ambizioso per il 2030: 52 GW, di cui almeno 28,5 da raggiungere entro il 2025.

Il comparto nazionale è già ben avviato: secondo i dati Terna, valore di produzione del fotovoltaico è cresciuta del 9,3% del nel 2019, generando 24.326 GWh e coprendo il 7,6% della domanda elettrica nazionale; questo grazie a oltre 58.000 nuove installazioni, secondo il GSE, che hanno portato il numero totale di impianti totali a oltre 880.000. Dai dati emerge il dinamismo del segmento domestico: oltre 272 MW dei 750 di nuova capacità riguardavano infatti impianti fotovoltaici con potenza inferiore ai 20 kW, una taglia quasi totalmente ascrivibile alle installazioni da autoconsumo.Resta ancora un ampio potenziale di crescita, che potrebbe ricevere una spinta decisiva grazie agli sgravi fiscali introdotti a luglio col Decreto Rilancio tramite il Superbonus, che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Questo credito d’imposta è inoltre cedibile, consentendo quindi di recuperare subito l’investimento che altrimenti è rimborsato in cinque rate annuali.I requisiti per accedere al Superbonus sono però ben definiti e vincolanti e richiedono quindi di sapersi destreggiare correttamente tra le pratiche burocratiche. E.ON, uno di principali operatori energetici in Italia, ha studiato appositamente l’offerta “chiavi in mano” E.ON SuperBonus, che vede l’azienda farsi carico di tutte le pratiche dalla progettazione all’installazione. L’azienda vuole così incentivare la diffusione della generazione da fonte solare in Italia, consentendo ai consumatori di diventare prosumer e di poter generare la propria energia pulita, contribuendo alla tutela dell’ambiente e alla lotta al cambiamento climatico. L’azienda già da tempo propone soluzioni per il fotovoltaico domestico in Italia, segmento nel quale è cresciuta grazie anche a operazioni strategiche quali le acquisizioni de La Casa delle Nuove Energie, nel 2017, e di Solar Energy Group, operatore di primo piano in Italia col marchio “Super Solar”, nel 2019. L’autoconsumo e la generazione da fonte solare per l’azienda rientrano in una più ampia visione della casa del futuro, la Future Energy Home, in cui trovano già applicazione le soluzioni innovative dedicate al consumo efficiente, consapevole, smart e sostenibile.