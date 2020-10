Nikola, i camion elettrici trovano due nuovi guidatori

Jeff Ubben e Lynn Forester de Rothschild controllano una partecipazione del 5,6% in Nikola – la società che produce camion elettrici e che attira la curiosità e qualche perplessità a Wall Street - tramite la loro società di investimento, Inclusive Capital.

Jeff ha una notevole esperienza di investimenti a lungo termine e ha fondato ValueAct, nel 2000. I rendimenti sono stati in media del 15% circa (al netto delle commissioni) dall'inizio e gli attivi sono pari a 16 miliardi di dollari. Il mercato totale indirizzabile e la potenziale capitalizzazione di mercato per un'azienda che può effettivamente costruire l'ecosistema delle celle a combustibile è enorme. Oggi, nel consiglio di amministrazione di Nikola c'è Jeff Ubben. A differenza di un Bill Ackman, Jeff non è spesso nei circuiti mediatici a condividere le sue ultime e più grandi idee. Di conseguenza, è molto meno conosciuto dall'investitore medio della strada principale. Tuttavia, i risultati a lungo termine e i rendimenti di Jeff possono essere descritti solo come notevoli e lo collocano saldamente nella fascia alta dei movimenti di fondi speculativi. Per il contesto, Jeff ha superato il rigoroso processo di intervista presso Fidelity, incluso il custode finale, la leggenda di Fidelity - Peter Lynch - e ha continuato a gestire il fondo Value Fund di Fidelity per otto anni. Ha lasciato Fidelity nel 1995 per intraprendere la sua successiva avventura e ha trascorso cinque anni alla Blum Capital, una Merchant Bank con sede a San Francisco, dove ha imparato a conoscere i consigli di amministrazione aziendali e ha fatto la sua formazione di Cavaliere Jedi prima di lanciare il suo fondo attivista, ValueAct. ValueAct è stata fondata con un capitale di 100 milioni di dollari, generato dalla famiglia Fisher (i fondatori di The Gap) e dal capitale proprio di Jeff.

Per prospettiva, Jeff è molto rispettato nei circoli sofisticati in cui si muove. Nel 2014, Jeff ha ottenuto un posto nel consiglio di amministrazione della Microsoft (MSFT), nonostante possegga meno dell'1% del capitale. Decifrare il codice ed entrare a far parte del consiglio di amministrazione di Microsoft non è un'impresa da poco. Oh, e a proposito, le azioni MSFT sono passate da 37 dollari all'inizio del 2014 a 207 dollari per azione, a partire da ieri. Secondo recenti rapporti dei media, ValueAct ha raggiunto una media di circa il 15% all'anno, al netto delle commissioni, dall'inizio del 2000 circa. Attualmente la società gestisce circa 16 miliardi di dollari.

Secondo la stampa finanziaria, quest'estate, è stato riportato che Jeff ha lasciato la ValueAct per avviare la Inclusive Capital Partners per concentrarsi esclusivamente sull'investimento socialmente responsabile. E tra l'altro, Jeff ha già collaborato con Lynn Forester de Rothschild (sì, la dinastia delle famiglie bancarie tedesche con origini che risalgono alla metà del XVIII secolo).