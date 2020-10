La Shell taglia 9000 posti e tutto il settore soffre

Gli investitori sono rimasti probabilmente sbalorditi quando il gigante del petrolio Shell ha annunciato fino a 9.000 tagli di posti di lavoro nei prossimi due anni.

La Shell aveva 83.000 lavoratori alla fine dello scorso anno, ma ne avrà 7.000-9.000 in meno entro la fine del 2022. Fa tutto parte di una ristrutturazione che dovrebbe, spera, creare un'attività più snella, risparmiare 2,5 miliardi di dollari di costi, e prepararla per un futuro a più basso tenore di carbonio. Il cambiamento è in corso, ma è stato accelerato dalla pandemia.

Parlando di un futuro a basse emissioni di carbonio, Shell ha detto che mira a diventare un'azienda a emissioni zero entro il 2050. È lo stesso obiettivo della sua rivale europea BP, che a giugno ha annunciato 10.000 tagli di posti di lavoro. Forse una conseguenza inevitabile del fatto che le compagnie petrolifere stanno diventando verdi, quindi, sta facendo sentire i loro dipendenti un po' blu...

Non è un segreto che tutte le compagnie petrolifere sono in difficoltà, con BP e Shell che cercano di risparmiare denaro tagliando il pagamento dei dividendi. E mentre i giganti petroliferi americani Exxon e Chevron hanno mantenuto intatti i loro pagamenti per ora, questo potrebbe non durare ancora a lungo: il prezzo del petrolio è sceso per la prima volta in quattro mesi a settembre, e i commercianti di petrolio pensano che la domanda potrebbe richiedere altri 18 mesi per tornare ai livelli pre-pandemici. Anche le compagnie petrolifere di scisto, un tempo amate, si stanno coalizzando per tagliare i costi e farcela in un unico pezzo.

I lavoratori di tutto il mondo - non solo quelli dell'industria petrolifera - stanno sopportando il peso del coronavirus. La Disney ha annunciato 28.000 tagli di posti di lavoro in ritardo martedì, soprattutto nei parchi e nei resort che sono stati costretti a chiudere i battenti o a limitare le presenze. E il gommista tedesco Continental ha annunciato mercoledì che taglierà fino a 30.000 posti di lavoro - o il 13% del suo personale - in risposta alla debole domanda e alla crescente concorrenza a basso costo.