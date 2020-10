I cinque vincitori del business potenziati dal Covid-19

Mercadolibre, Zscaler, Livongo Healt, Trade Desk e Mastercard: sono queste le cinque società internazionali che, secondo la seguitissima newsletter americana Seking Alpha, escono (o meglio: usciranno) come vincitrici dalla pandemia del Coronavirus, naturalmente sul fronte del business. E a lungo termine! Cioè anche dopo lo sviluppo di un vaccino e la completa riapertura dell'economia. Ebbene: c'è stato un gruppo selezionato di aziende che ha tratto grande beneficio dagli effetti della pandemia. Qualche esempio? Con la riapertura delle palestre e la gente che si sente sicura nell'esercizio fisico fuori casa, mi aspetto un'impennata della domanda che le azioni come Peloton (PTON) hanno visto scendere a livelli più normali. La crescente capacità di un maggior numero di persone di tornare fisicamente al lavoro probabilmente diminuirà anche l'utilizzo di servizi come Zoom (ZM), che è stato uno dei principali vincitori della pandemia e ha visto il suo prezzo delle azioni salire alle stelle. Inoltre, con la ripresa delle routine di ritorno al lavoro, mi aspetto che i consumatori avranno meno tempo per l'intrattenimento domestico e che ci sarà probabilmente un certo logorio misurato in servizi come Netflix (NFLX).

Ma ci sono 5 aree di crescita secolare a lungo termine dell'economia globale che sono state e continueranno ad essere beneficiarie significative. Si tratta di aree in crescita e di pagamenti elettronici, salute digitale, pubblicità digitale, sicurezza informatica e commercio elettronico.

Vediamo cinque di questi “campioni”.

MercadoLibre

L'e-commerce è stato uno dei beneficiari più significativi dei venti di coda che si sono verificati durante il corso della pandemia. Imprese come Amazon e Alibaba hanno avuto un significativo afflusso di domanda che ha fatto aumentare la crescita della piattaforma del 50% o più rispetto ai livelli pre-pandemici nel caso di Amazon. Ma la combinazione di convenienza, comfort e ampia scelta ha portato a un'accelerazione del passaggio dalla vendita al dettaglio nei negozi all'acquisto online che è stata ben avviata da diversi anni. Uno meno noto, più sotto il radar dei beneficiari di questa categoria, anch'esso destinato a una forte crescita a lungo termine, è MercadoLibre (MELI).

MercadoLibre è sia l'Amazon che il PayPal dell'America Latina. L'azienda detiene una quota di mercato dominante per l'e-commerce e i pagamenti online in Brasile, Argentina e altri mercati della regione.

Zscaler

All'inizio di quest'anno le imprese hanno ricevuto una sfida importante, poiché la forza lavoro globale si è improvvisamente riconvertita alla modalità remote-work. Ciò ha presentato rischi significativi per la sicurezza, aumentando le preoccupazioni dei vettori di attacco multipli a causa dell'accesso dei dipendenti ai dati aziendali sensibili sui servizi cloud da più dispositivi in più sedi.

Essere in grado di eliminare questi vari percorsi di malware e altre minacce alla sicurezza aziendale è proprio dove Zscaler (ZS) brilla, con il suo primo approccio alla sicurezza informatica in-the-cloud. Zscaler funziona come una sorta di poliziotto del traffico, seduto tra i lavoratori distribuiti e le risorse aziendali basate sul cloud a cui desiderano accedere, garantendo che tali richieste siano in buona fede e non il lavoro di attori malintenzionati.

Livongo Healt

La pandemia ha evidenziato quanto sia importante la salute digitale per il benessere degli individui, in particolare di quelli con una condizione di salute cronica. Essere in grado di tenere sotto controllo condizioni come il diabete o l'ipertensione in assenza della possibilità di frequentare in sicurezza lo studio di un medico per il monitoraggio di tali condizioni è stato un punto critico che è stato esposto durante la pandemia.

Questo problema è servito a far parte della proposta di valore fondamentale che Livongo Health (LVGO) fornisce, grazie a una piattaforma sanitaria digitale che è in grado di prendere input da dispositivi sanitari collegati come glucometri, diari alimentari e altre attività del paziente e di sintetizzarli attraverso l'apprendimento automatico per fornire uno stato sulla condizione cronica di un individuo. Gli strumenti di Livongo aiutano a stimolare proattivamente l'individuo ad adottare misure positive per porre rimedio a questa condizione quando necessario e a facilitare l'interazione con il personale di supporto specializzato se la condizione si aggrava.

Trade Desk

Le grandi crisi di solito offrono alle aziende i momenti migliori per razionalizzare e riorientare la spesa verso le aree in cui sono in grado di generare il massimo ritorno dell'investimento.

Questo è certamente vero per la pubblicità. La pandemia ha accelerato la tendenza ad abbandonare i tradizionali mezzi pubblicitari tradizionali come la televisione e l'out of home, che secondo le stime sono diminuiti drasticamente in tutto il mondo e hanno riorientato gran parte di questa spesa verso piattaforme digitali come il video digitale.

Questo spostamento della spesa e la tendenza a lungo termine verso la pubblicità digitale accelereranno solo alla conclusione della pandemia. Il Trade Desk ha notevolmente beneficiato della tendenza verso la pubblicità digitale e la visione della TV connessa, che è aumentata fortemente durante la pandemia. Dato che i consumatori continuano a passare più tempo online e che il consumo di contenuti passa dai tradizionali contenuti via cavo preconfezionati all'abbonamento OTT, gli inserzionisti vogliono essere al centro dell'attenzione.

Il Trade Desk permette agli inserzionisti e alle loro agenzie di avere la migliore esposizione ai segmenti di pubblico emergenti nell'audio connesso e nella televisione connessa, così come in altri formati digitali e proprietà online. Il business della TV connessa del Trade Desk è cresciuto del 40% anno su anno durante la pandemia, con una crescita che dovrebbe raddoppiare ulteriormente nel terzo trimestre e nel resto dell'anno. Lo spostamento verso la pubblicità programmatica e un migliore allineamento dei segmenti di inserzionisti desiderati e farlo al minor costo continuerà a spingere un cambiamento fondamentale nel modo in cui la pubblicità viene trattata. Mentre gli investitori hanno visto e compreso questa tendenza e hanno fatto salire il prezzo delle azioni di The Trade Desk di quasi 3 volte rispetto ai minimi pandemici, il business è ancora agli inizi di un trend decennale.

Mastercard

L'aggiunta di Mastercard in questo elenco può essere un po' sconcertante. Quando gli investitori guardano i risultati di Mastercard durante la pandemia, potrebbero essere perplessi nel capire perché e come l'azienda sia beneficiaria di una pandemia e come potrebbe essere pronta a beneficiarne come vincitrice a lungo termine.

C'è stato qualcosa di molto interessante che sta accadendo in tutte le aziende e le economie e che Mastercard sostiene. Negli ultimi mesi, Mastercard ha inflitto notevoli danni nella guerra al contante, poiché i consumatori e i commercianti, stanchi dei virus, hanno sempre più evitato il contante e hanno adottato i pagamenti digitali come metodo di pagamento principale. Questa crescita dei pagamenti digitali da parte di consumatori e commercianti che rinunciano al contante è stata accompagnata da un aumento dell'e-commerce, che è stato anche un importante vento di coda per il business.