AIFI, PwC e Linklaters organizzano la Private Capital Conference 2020

Il prossimo 7 ottobre, dalle 11 alle 13, si terrà la Private Capital Conference 2020, organizzata da AIFI in collaborazione con PwC e Linklaters. L’evento, in cui saranno dibattuti, tra i vari temi, il ruolo del private equity come leva per fare ripartire le aziende post pandemia, ESG tra buone prassi e richieste degli investitori e l’innovazione come chiave di successo per la crescita del valore delle imprese, si terrà in collegamento zoom e sarà aperto a tutti. Seguirà a breve il programma di dettaglio. Potete iniziare a registrarvi al link.