A Helsinki i test anti-Covid all’aeroporto li fanno i cani

Mentre il Covid-19 ha lanciato tutta l'umanità in una frenesia virale, nuovi metodi in Finlandia suggeriscono che il migliore amico dell'uomo potrebbe essere una risorsa preziosa per fiutare il nemico invisibile. Ai viaggiatori che arrivano all'aeroporto di Helsinki viene data la possibilità di ricevere un test Covid-19…da un cane.

Il programma pilota utilizza il sudore raccolto dai passeggeri e fa annusare l'odore da cani dal naso affilato, che sono in grado di fiutare il virus in meno di 10 secondi. Tutto sommato, il processo non richiede più di un minuto. Se il cane avverte i medici di un potenziale positivo, il viaggiatore viene poi indirizzato al centro sanitario dell'aeroporto per un test ufficiale.

E si scopre che fanno un buon lavoro. I ricercatori dell'Università di Medicina Veterinaria di Hannover hanno scoperto che i cani sono stati in grado di distinguere i campioni di saliva infetta dal loro odore con un tasso di successo del 94%. Proprio come le bombe, le droghe e altre malattie, questi cani da fiuto hanno dimostrato un'incredibile capacità di individuare i nemici umani.

Quindi, come ci riescono? Covid-19 ha un odore? I ricercatori stanno ancora cercando di capirlo. È stato a lungo ipotizzato che il virus alteri l'odore dei fluidi corporei come il sudore e l'urina, ma è ancora un mistero quale molecola questi canini siano in grado di captare che gli umani non possono.