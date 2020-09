Wagamama inaugura a Milano CityLife il nuovo locale

Nella Food Hall della galleria commerciale di CityLife Shopping District, C&P (Chef Express e Percassi) apre il quarto locale a insegna Wagamana – la seconda a Milano, che va a sommarsi agli oltre 190 ristoranti nel mondo, per una presenza che tocca 22 paesi.

Un ampio spazio di 635 mq, di cui circa 40 mq di cucina col ciclo delle preparazioni a vista dall'ampia finestra sulla sala.

Un menù di oltre 50 piatti per un viaggio sensoriale in un mondo di profumi e sapori speziati in linea con le tendenze della nutrizione moderna, naturale e salutare. Tra le pagine del menù una vasta offerta: dalle deliziose e nutrienti bowls di ramen, le profumate zuppe di noodles, il tradizionale donburi, fino ai piatti iconici di wagamama come il pollo al katsu curry. Senza dimenticare la selezione di fresche centrifughe preparate al momento. Ad accompagnare l'esperienza della degustazione, un ambiente accogliente e finemente ricercato, fatto di legni, marmi e luci avvolgenti, in un intreccio di colori caldi e confortevoli.

Il concept, gestito in Italia dalla società C&P, è una catena di ristorazione asian-food di origine britannica nata a Londra nel 1992, specializzata nel segmento del casual dining. La joint venture tra Chef Express e Percassi è nata nel 2019 con l'obiettivo di creare un operatore di riferimento nell'offerta di ristorazione multi-brand, dedicato al settore dei Centri Commerciali, Shopping Mall, centri cittadini, Outlet e Retail Park.

“Wagamama conferma ancora una volta la passione della nostra azienda per sviluppare progetti innovativi, con un chiaro posizionamento e una forte brand identity, che possano essere replicabili – dichiara Cristian Biasoni, ad di C&P -Nonostante l’incertezza creata dalla pandemia continuiamo a investire per la crescita delle nostre attività. In particolare, crediamo in questo concept e nella sua forza: per questo il nostro piano di sviluppo prevede circa 20 aperture nei prossimi anni”.

Per completare l'esperienza di wagamama, a fianco alla proposta del ristorante, è disponibile l'offerta dedicata al take-away, per la quale è stato studiato un packaging eco-sostenibile che rispecchia il forte impegno aziendale verso l’ambiente.

Tutte le comunicazioni e le novità sono veicolate anche tramite i canali digitali – social network, sito e la App wagamama Italia – per arrivare in modo efficace, chiaro e diretto al cliente.

La Community wagamama da oggi sarà rafforzata dalla nuova Applicazione che offre al cliente una molteplicità di servizi immediati, tra cui: la prenotazione al ristorante, il pagamento tramite App, la consultazione di tutte le news e gli eventi del locale, l'ordinazione del servizio take-away e l'accumulo di punti che garantiranno promozioni e vantaggi.