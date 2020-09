«Da un grande potere derivano grandi responsabilità». Una massima da statista... messa in bocca dal fumettista Stan Lee allo zio Peter Parker, meglio conosciuto come Spider-Man.

Chissà che il fumetto Marvel non abbia ispirato il governo Conte, che prima, con il Decreto Liquidità, si è attribuito i “poteri speciali”, gonfiando il Golden Power, e poi ha collaudato subito i nuovi superpoteri lanciando la sua prima tela nel Consiglio dei ministri del 7 luglio, dentro la quale sono finite ben cinque operazioni: quella di Agc Biologics Italy su MolMed, quella di Banca Farmafactoring su Banca Depositaria Italiana, quella di Centurion Holdco su Engineering Ingegneria Informatica e le modifiche del pacchetto azionario di maggioranza della società controllante Aero Sekur Airborne Limited e di Arescosmo Limited.

Una settimana dopo, il 15 luglio, il consiglio dei ministri ha fatto il bis, questa volta collaudando il potere di prescrizione, ovvero il veto, all’operazione notificata dalla Ontario Teachers’ Pension Plan Board STG Partners LLC relativa all’acquisizione del 100% del capitale sociale di RSA Security LLC e delle sue controllate, con conseguente acquisto dell’intero capitale sociale di RSA Security Italy S.r.l. Protetto dallo scudo dell’interesse nazionale, il pubblico entra così a gamba tesa negli affari privati, ampliando la propria facoltà d’intervento nel mercato, contro le dinamiche “predatorie” scatenate dalla crisi.

Con la nuova formulazione vengono considerati critici quasi tutti i settori, inclusi l’alimentazione e i mass media

«Ai settori già inclusi nell’ambito di applicazione della normativa golden power, ossia, difesa e sicurezza nazionale, 5G, energia, trasporti e comunicazioni si aggiungono adesso i settori individuati dal Regolamento UE 2019/452, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti diretti esteri (Ide) nell’Unione», spiega a Economy Carlo Gagliardi, Managing Partner di Deloitte Legal. «Si tratta di infrastrutture critiche, che includono, tra l’altro, l’acqua, la salute, i media e le infrastrutture finanziarie, inclusi i settori creditizio e assicurativo, tecnologie critiche e prodotti dual-use, incluse intelligenza artificiale, cybersicurezza, stoccaggio dell’energia, nanotecnologie e biotecnologie, sicurezza dell’approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l’energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare, accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni, libertà e pluralismo dei media». In pratica quasi tutte le operazioni di fusione e acquisizione.

Ma non è tutto. L’altra novità, infatti, è l’obbligo di notifica alla presidenza del Consiglio, per il momento fino al 31 dicembre, di acquisizioni di partecipazioni di controllo da parte di soggetti intra Ue nonché di tutti gli atti, le delibere o le operazioni che abbiano come conseguenza variazioni della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi o il cambiamento della loro destinazione, adottate da un’impresa che detiene beni e rapporti nei settori “critici” e, nel caso di soggetti extra Ue, anche l’acquisizione di partecipazioni di minoranza tali da garantire all’acquirente una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al dieci per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, nel caso che il valore complessivo dell’investimento sia pari o superiore a un milione di euro. Sempre per i soggetti extra Ue, l’obbligo di notifica c’è anche per ogni superamento della soglia del 15, del 20 e del 50 per cento.

E in caso di mancata notifica, nessun problema: il governo può procedere d’ufficio. «Le nuove norme anticipano l’applicazione del controllo sugli investimenti esteri ai settori di cui al Regolamento UE 2019/452», continua Gagliardi. «Nelle scorse settimane il governo ha reso noto lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individua beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale. Tale schema, tra l’altro, introduce alcune soglie dimensionali che dovrebbero limitare significativamente la tipologia di operazioni soggette a obbligo di notifica. Per esempio - con specifico riferimento ad alcuni importanti settori (energia, acqua, salute, banche e assicurazioni) - sono considerate attività economiche di rilevanza strategica quelle esercitate da imprese con un fatturato annuo di 300 milioni e almeno 250 dipendenti».

Oggi è strategico puntare sulla dimensione delle società in modo da far emergere operatori che fungano da aggregatori

Se è vero che le indicazioni sono arrivate dall’alto, ovvero da Bruxelles, è anche vero che il governo Conte Bis ha giocato d’anticipo: il regolamento europeo 2019/452, che istituisce un sistema di verifica affidando a Ue e Stati membri la possibilità di adottare misure restrittive a protezione di sicurezza e ordine pubblico, sarà applicabile a partire dall’11 ottobre. È lo Stato (la maiuscola non è un refuso) di emergenza. E gli effetti si stanno iniziando a vedere. «Come team legal e M&A lavoriamo al fianco non solo delle imprese, ma anche degli investitori di private capital, europei e pan-europei», conferma Antonio Solinas, amministratore delegato del Financial Advisory di Deloitte. «La prassi applicativa seguita dal governo in materia di Golden Power è sempre stata piuttosto estensiva, per cui non è da escludere che possa consolidarsi l’obbligo di notifica delle operazioni intra-EU anche oltre il 31 dicembre 2020. Abbiamo rilevato da parte degli operatori una certa preoccupazione circa la possibilità di continuare a fare investimenti importanti senza il timore di un eventuale intervento da parte del Governo. L’attrattività del nostro Paese in termini di investimenti da parte di operatori nazionali e non passerà anche attraverso una definizione chiara e certa dei criteri e dell’ambito di applicazione di tali misure affinché non si ottenga invece un effetto contrario disincentivante e ostativo di naturali processi di crescita dimensionale e di aggregazione».

Più che un golden power, rischia di tradursi in un potere di piombo: «È un potere che, sulla carta, può essere molto incisivo e che non riguarda solo l’imposizione di prescrizioni ma può arrivare fino al divieto delle operazioni», conferma Solinas. Che getta acqua sul fuoco: «L’entrata in vigore del Regolamento EU 2019/452, in programma per ottobre 2020, dovrebbe tuttavia garantire una certa uniformità applicativa all’interno dell’Unione e il monitoraggio da parte della Commissione europea. A causa della pandemia sarà sicuramente determinante il rafforzamento patrimoniale delle imprese e la loro crescita dimensionale per sostenere la competitività e la capacità di investire e innovare nel nuovo contesto. Per tutelare e far crescere il nostro tessuto economico è venuto il momento delle scelte, perché ormai è chiaro che “piccolo non è più bello” e che le nostre imprese a livello globale competono con realtà spesso molto grandi e ben strutturate. Diventa strategico puntare sulla dimensione delle società in modo da far emergere operatori industriali e finanziari anche domestici che fungano da aggregatori nei vari comparti».

Più facile a dirsi che a farsi. Si è già visto con i casi citati all’inizio: «Un certo rigore, in questa fase, è probabilmente legato all’eccezionalità del momento storico e al settore d’attività interessato dall’operazione», commenta Carlo Gagliardi. «Per queste come per le altre società per cui si attiverà il Golden Power è importante che le aziende siano in condizione di investire per la loro crescita. Il Golden Power ha ovviamente senso soprattutto nei settori legati alla sicurezza nazionale o, comunque, considerati strategici. L’auspicio è che venga esercitato prestando attenzione alle prospettive di competitività dell’azienda interessata. Altrimenti il rischio è che l’interesse dello Stato sarà stato perseguito solo parzialmente, compromettendo la possibilità di competere sui mercati internazionali anche per il tramite di processi di aggregazione o di investimento di capitali per la crescita».