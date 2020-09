All’espressione “Stato in azienda” un brivido ghiacciato corre lungo la schiena. Eppure non tutto il pubblico vien per nuocere: c’è tutta una platea di strumenti a supporto delle Pmi che, in cambio della cessione di una parte del capitale sociale non di controllo, permette alle imprese di dotarsi di un’iniezione di risorse utili (se non indispensabili) al proprio sviluppo. Dalla vituperata Unione Europea allo Stato Italiano fino ad arrivare alle Regioni, il panorama delle opportunità per le imprese di accedere al public equity (e al quasi-equity) non mancano. Certo, per districarsi nel complicato labirinto degli strumenti pubblici a disposizione delle aziende serve un Virgilio, un consulente esperto nella tematica e sempre aggiornato sulle novità, ma serve (o meglio, servirebbe) anche il supporto di un Cfo interno, in grado di comprendere la portata degli interventi e di spiegarli al board che, specie per quanto riguarda le imprese familiari, potrebbe spaventarsi di fronte alla prospettiva di avere lo Stato (o comunque un ente pubblica) come azionista.

Già nel corso della programmazione 2014-2020, ormai in fase di chiusura, la Commissione Europea ha previsto con il Regolamento n. 1303/2013 l’istituzione di specifici strumenti finanziari, tra cui forme di coinvestimento che assumono la forma di un fondo gestito da un intermediario finanziario che investe nel capitale (equity) delle Pmi. Lo strumento di coinvestimento ha il fine di attirare risorse private (in affiancamento a quelle pubbliche) nel capitale delle Pmi beneficiarie, finalizzato ad investire nelle fasi di costituzione, di avviamento e di espansione o per la realizzazione di nuovi progetti, per la penetrazione di nuovi mercati o per nuovi sviluppi da parte di imprese esistenti attraverso accordi di coinvestimento con i coinvestitori operazione per operazione, ma anche a fornire maggiore capitale per aumentare il volume degli investimenti.

Il fondo private di Bruxelles

Eic Accelerator è uno schema di finanziamento che supporta, con un budget di 1.3 miliardi di euro per il biennio 2019-2020 - ma è già confermata la sua proroga per tutta la programmazione europea 2021-2027 – piccole e medie imprese e start up innovative, stabilite in uno Stato membro dell’UE o in un paese associato a Horizon 2020, che intendono sviluppare e commercializzare nuovi prodotti, servizi e modelli di business ad alto rischio e ad alto potenziale, in grado di creare nuovi mercati o modificare profondamente quelli esistenti. L’introduzione dell’equity rappresenta una grande novità per le Pmi europee e italiane in particolare ed una sfida anche per la Commissione europea stessa, che si sta attrezzando per offrire alle imprese tutto il supporto necessario. Lo strumento, totalmente bottom-up (senza ambiti tematici predefiniti), offre la possibilità di presentare proposte progettuali, per quest’anno, fino al 7 ottobre 2020. L’Eic Accelerator finanzia in concreto lo sviluppo di business di una Pmi in un prodotto, servizio o processo che necessita di un’ultima spinta prima di approdare sul mercato. Le attività oggetto di finanziamento possono comprendere lo sviluppo di prodotti/servizi, prove, prototipazione, convalida, dimostrazione e test in condizioni reali e market replication. Spetta all’impresa che presenta il proprio progetto innovativo scegliere, la tipologia di finanziamento tra solo Grant (che prevede un cofinanziamento fino al 70% delle spese ammissibili tra 500mila euro e 2,5 milioni) e Blenden Finance (che prevede invece un cofinanziamento fino al 70% delle spese ammissibili fino ad un massimo di 2,5 milioni + Equiti da parte del Fondo di Private Equity della Commissione Europea, l’Eic Fund, fino a 15 milioni, utile per finanziare la successiva fase di sviluppo commerciale e di distribuzione dei prodotti e/o servizi pilota realizzati.

Le imprese che saranno ammesse al finanziamento con modalità blended finance riceveranno, oltre all’invito alla preparazione e firma del contratto di finanziamento con la Commissione Europea, anche un invito a negoziare il supporto in equity con l’Eic Fund, che avvierà con l’impresa un processo di due diligence, che inizierà un mese dopo la fine della valutazione e potrà durare in media sei mesi, analogamente alle operazioni di private equity tra soggetti privati. Sulla base dei risultati della due diligence, il Fondo Eic cercherà co-investitori all’interno di una comunità di investitori fidati e pre-verificati. Gli investitori interessati saranno presentati all’impresa, che avrà sempre l’ultima parola in merito alla scelta degli investitori. In assenza di co-investitori, sarà l’Eic Fund ad effettuare l’investimento.



Il venture capital di InnovFin

InnovFin Sme Venture Capital è lo strumento volto a cofinanziare investimenti da parte di potenziali intermediari quali business angels, fondi d’investimento, fondi di venture capital nelle Pmi e piccole mid-cap innovative, che prevalentemente mirino a commercializzare nuovi prodotti e servizi legati, in particolare, alle Ict companies, specie in fase pre-seed, seed e di start-up. InnovFin Sme guarantee facility, invece, si pone come obiettivo di migliorare l’accesso al credito delle Pmi e delle small mid-cap fortemente orientate alla ricerca, allo sviluppo e/o all’innovazione tecnologica.

La beneficiaria non deve essere quotata in borsa ed avere non più di 249 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni. Il progetto presentato dall’impresa deve, inoltre, essere considerato “innovativo” o “sostanzialmente migliorativo”. Sono considerate per definizione “innovative” le imprese che presentano un livello di occupazione/fatturato in crescita di almeno il 20% annuo negli ultimi 3 anni; oppure hanno effettuato, nell’ultimo esercizio, investimenti in R&S e/o innovazione pari ad almeno il 20% dell’importo nominale del finanziamento; o ancora hanno ottenuto, negli ultimi 36 mesi, contributi/prestiti/garanzie da programmi europei, nazionali per R&S/innovazione; hanno registrato brevetti negli ultimi 24 mesi; hanno sostenuto costi di R&S che hanno ricevuto negli ultimi 36 mesi certificazioni/riconoscimenti da organismi nazionali oppure hanno ottenuto premi per l’innovazione negli ultimi 24 mesi. Gli importi sono concessi per prestiti, leasing finanziari e garanzie sui prestiti con capitale di debito compreso tra 25.mila euro e 7,5 milioni.



Il Fondo dei Fondi

In attuazione del Pon Ricerca e Innovazione 2014-2020, il Miur ha creato un “Fondo di fondi” (FdF) gestito dalla Bei. Le risorse comunitarie a disposizione del Fondo di Fondi vengono investite tramite strumenti finanziari gestiti da Equiter SpA e da Banca del Mezzogiorno-Mcc. Un plafond di 248 milioni di euro per finanziare, fino al 31 dicembre 2022, progetti di ricerca e innovazione selezionati, attraverso il Fondo Ricerca e Innovazione S.r.l. (Gruppo Intesa Sanpaolo)/Equiter S.p.A con strumenti di prestito, equity e quasi-equity per un importo di 124 milioni di euro, Banca del Mezzogiorno - Medio Credito Centrale con strumenti di prestito per un importo di 62 milioni di euro, e Banco di Sardegna con strumenti di prestito, equity e quasi-equity per un importo di 62 milioni di euro.

L’attuazione dello strumento finanziario interessa innanzitutto le otto regioni target del programma (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna), ma anche le rimanenti aree del Paese, a determinate condizioni. Gli investimenti che i Fondi Ricerca e Innovazione potranno finanziare comprendono attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e promuovono lo sviluppo e l’utilizzo delle tecnologie abilitanti fondamentali per le aree tematiche della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (Snsi). Gli interventi in Equity prevedono ingresso di Equiter fino ad un massimo del 49% del capitale delle aziende proponenti, sia Pmi che start up, allo scopo di finanziare specifici programmi di ricerca e innovazione, a partire dagli studi di fattibilità e ricerca fondamentale. Particolarmente graditi i programmi di investimento in collaborazione con Università, spin off e centri di ricerca.



L’internazionalizzazione in equity

Per tutte le imprese che realizzano investimenti produttivi, commerciali o di innovazione tecnologica nell’ambito di un programma di sviluppo internazionale, Simest e Cassa Depositi offrono supporto in qualità di partner istituzionale, partecipando direttamente con una quota di minoranza nel capitale di società in Italia o all’estero ed erogando un finanziamento soci. Per chi investe in un paese extra-UE è prevista anche la possibilità di beneficiare di un contributo in conto interessi su finanziamenti e sulla partecipazione aggiuntiva del Fondo di Venture Capital. I benefici sono la disponibilità di risorse finanziarie complementari e il rafforzamento della compagine societaria con un partner istituzionale per crescere sui mercati internazionali.

La partecipazione del Fondo di Venture Capital al capitale sociale della società estera è aggiuntiva rispetto alla quota di partecipazioni al capitale. La partecipazione complessiva Simest e del Fondo di Venture Capital può raggiungere il 49% del capitale dell’impresa estera e non può superare quella dell’impresa italiana promotrice. La durata della partecipazione arriva fino a 8 anni, comunque non superiore alla partecipazione diretta di Simest, e prevede una remunerazione pari al tasso Bce più uno spread commisurato alla classe dimensionale dell’impresa italiana.



L’equity regionale del Lazio

La Regione Lazio (nella foto) nell’ambito del Por Fesr 2014-2020 ha lanciato a luglio 2018 il fondo di venture capital Innova Venture, gestito da Lazio Innova, che coinveste in Pmi attraverso strumenti di equity e quasi equity. L’obiettivo è promuovere e supportare gli investimenti privati ricorrendo all’equity crowdfunding. In quest’ottica Innova Venture prevede la possibilità per le imprese promotrici e i gestori di piattaforme di equity crowdfunding convenzionate di condividere, con reciproci vantaggi, il percorso di valutazione e definizione del round a sostegno del progetto imprenditoriale dell’impresa.

La dotazione del fondo è di 20 milioni di euro, destinati a start-up e Pmi, e tutti i settori sono ammissibili. Il coinvestimento iniziale per impresa va da un minimo di 350mila euro a un massimo di 2 milioni (somma della quota Innova Venture e dei coinvestitori obbligatori). La presentazione delle proposte di coinvestimento dà tempo fino al 13 aprile 2023.

E POI C'È IL DECRETO RILANCIO

L’art 26 del Decreto Rilancio istituisce il “Fondo Patrimonio Pmi”, finalizzato a sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società di capitale. Gli strumenti finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui all’articolo 2412, comma 1, c.c. e sono rimborsati decorsi sei anni dalla sottoscrizione, ma l’emittente media impresa potrà riscattare i titoli in via anticipata, in una o più soluzioni, decorsi tre anni dalla sottoscrizione. Nel caso in cui l’emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti chirografari e prima di quelli previsti dall’articolo 2467 c.c. (finanziamenti dei soci). La società emittente, però, deve rispettare i seguenti obblighi: non deliberare o effettuare, dalla data dell’istanza e fino all’integrale rimborso degli strumenti finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci; destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia; fornire al Gestore un rendiconto periodico con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest’ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti. Gli interessi maturano con periodicità annuale e sono corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso. C’è solo un “ma”: nel momento in cui andiamo in stampa, i provvedimenti attuativi per l’operatività degli strumenti non esistono ancora. Se ne riparlerà verso ottobre, salvo complicazioni.