Nella difficile situazione attuale, cercare i settori di eccellenza dell’industria italiana è un buon modo per provare a esorcizzare i numeri preoccupanti che vengono dall’economia. Imprese di dimensioni medie o anche piccole, ma ben patrimonializzate e con un business solido, sono infatti realtà che possono far valere le proprie doti di resilienza (parola abusata in questi mesi, venuta anche a noia, ma efficace a descriverne la natura), nell’attesa di cavalcare l’onda della ripresa che, presto o tardi, arriverà. Sono imprese che l’Nsa Economy Ranking classificato in una speciale graduatoria, riportata nella tabella a fronte, e che appartengono appunto a differenti ambiti industriali e merceologici.

Il settore dell’occhialeria e dell’ottica è uno di questi segmenti, di alto artigianato italiano. Un settore che risentirà in maniera pesante dell’effetto Covid-19 sui dati del 2020, dopo un 2019 discreto, nonostante le tensioni sui mercati internazionali e una domanda interna tutt’altro che brillante. Lo ha certificato Anfao, l’Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici aderente a Confindustria. Dalle analisi dell’associazione risulta che nel 2019 la produzione italiana è stata di 3.991 milioni di euro, +3,3% rispetto al 2018. A questo segmento appartiene la Optilens Italia di Padova, che produce lenti correttive: «Puntiamo ad avere sempre un ottimo rapporto qualità-prezzo - dice il business director Yair Di Segni -; l’obiettivo è offrire prodotti taylor-made per il mercato italiano, di alta qualità e tecnologicamente avanzati, disegnati dalla nostra azienda madre, che è israeliana. Il tutto insieme a un servizio clienti rapido, avanzato e puntuale, che accorcia i tempi di consegna delle lenti ai clienti, e a una continua ricerca dell’innovazione». Carmelo Marchese è invece responsabile retail della Demengo di Calalzo di Cadore (Bl): «A giugno 2002 siamo passati dalla produzione al retail, creando un sistema che non è quello del solito negozio sotto casa, ma una specie di supermercato dell’occhiale. Abbiamo rifocalizzato il business in un momento in cui la curva del sistema produttivo e commerciale mondiale era ascendente; dopo un inizio cauto, in pochi anni siamo andati a pareggio e abbiamo sviluppato la rete di negozi: oggi ne abbiamo una quindicina, tutti tra i 300 e i 400 mq».

Un’altra categoria che riunisce imprese eccellenti è quella della sicurezza, dell’elettronica ed elettrotecnica e dei sistemi avanzati di difesa. Secondo i dati elaborati da Anie Sicurezza, nel 2018 in Italia, il comparto Sicurezza e Automazione Edifici ha confermato una crescita del fatturato totale (+6,8% a valori correnti) e anche le esportazioni di tecnologie legate a questo ambito hanno mostrato un andamento dinamico, crescendo del +9,2%. Un comparto che contribuisce al fatturato aggregato di Federazione Anie, pari a 80 miliardi di euro. Numeri però in calo, visto che il rallentamento del mercato registrato dai settori nella seconda metà del 2018 si è confermato anche nel 2019, che ha fatto segnare una diminuzione complessiva vicina all’1%. E le prospettive sul 2020, con le conseguenze della pandemia tuttora in corso, non sono incoraggianti.

Tra le aziende più solide c’è la Virtualabs di Roma, che opera nel campo dell’elettronica per la difesa: «Siamo una piccola azienda, focalizzata sull’innovazione, lavoriamo essenzialmente per l’estero - dice Candidoro Giannicchi, responsabile commerciale -. Abbiamo clienti affidabili e investiamo in ricerca e sviluppo buona parte dei nostri utili. Non presentiamo al cliente le cose che vorremmo fare ma le cose che abbiamo. Siamo sul mercato da oltre vent’anni e oggi contiamo su una quindicina di giovani ingegneri e su altrettanti consulenti più esperti. Dimensione piccola, decisioni rapide. prodotti innovativi: ecco i nostri punti di forza».

Nel settore dell’ottica, secondo Anfao, nel 2019 operavano 879 aziende e oltre 18mila addetti, generando un volume di occhiali esportati pari a 103 milioni di paia. Numeri in calo per il 2020: si prevede -25% di export e -15% di produzione. Per Economy, ha classificato le realtà virtuose di questi segmenti il Gruppo Nsa, primo mediatore creditizio per le imprese italiane per fatturato, vigilato dalla Banca d’Italia tramite l’Organismo agenti e mediatori. Nsa è specializzato nella erogazione di finanziamenti alle imprese, capace di garantire efficacia ed efficienza nei rapporti con il sistema bancario. Il rank attribuito alle aziende da Nsa che vedete nella tabella a fianco è frutto di ricerche ed elaborazione di dati commissionata da Economy all’Ufficio Studi del Gruppo Nsa. Viene calcolato sull’analisi dei bilanci, regolarmente depositati. In particolare, l’analisi classifica le imprese per solidità patrimoniale, performance, affidabilità e redditività: i medesimi parametri utilizzati per l’elaborazione nsaPmindex, l’indice sul merito creditizio. Il Gruppo Nsa adotta anche in questa ricerca l’algoritmo definito dal Disa, Dipartimento di Studi Aziendali dell’Università di Bologna, per l’elaborazione dell’indice nsaPmindex, indice annuale sullo stato delle Pmi italiane. E la tabella a fianco rappresenta una fotografia dello stato di salute di queste imprese, suddivise per area geografica.