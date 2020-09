Il populismo ha vinto, ma soprattutto ha vinto l'equilibrista Conte

“Qua è tutto un magna magna”, ripete a cantilena Paola Cortellesi a Antonio Albanese in quel divertente filmetto che sìintitola: “Come un gatto in tangenziale”. E Albanese, intellettuale di sinistra politicamente corretto, s’indigna.

Fa male ad indignarsi, Albanese: gli italiani, al 70%, pensano – con Di Maio, con Grillo, con Casaleggio – che “è tutto un magna magna”, la politica, e quindi “mannamoli a casa tutti”. O almeno il 30 per cento.

Mentre i costituzionalisti disquisivano da settimane sul numero ottimo di rappresentanti del popolo in una democrazia efficiente, il popolo italiano con un afflusso alle urne imprevedibilmente elevato ha confermato il suo profondo giudizio: “E’ tutto un magna magna”.

E dunque magneranno ancora, ma in tavoli più distanziati. Sarà per il virus...

Per farli digiunare ci vorrebbe ben altro che una sforbiciata ai seggi. Ci vorrebbe una magistratura efficiente e non gaglioffa e faziosa ed uno straccio di cultura civica che nei decenni si è palesemente dissolta.

Altro che sconfitta del populismo. L’unico vero sconfitto ha un nome e un cognome: Matteo Salvini. E non perché abbia proprio perso, avendo comunque portato a casa – dal voto del weekend - una regione in più, le Marche. Ha perso perch ne voleva prendere altre due, e che regioni: Puglia e Toscana. E lì è stato scornato. Ed è l’unico sconfitto perché la fola dell’espansione leghista al Sud, dopo vent’anni di “fora i terun” e di “ma che succede scappano anche i cani, stanno arrivando i napoletani”, è evaporata.

La Lega è e resta un partito di quadrante, il Nord, con propaggini possibili al Centro. E anche al Nord, parliamone di quanto il Nord sia leghista: in particolare il Veneto non è leghista a 24 carati, il Veneto è Zaiastan, e lo è giustamente, perché Luca Zaia è bravissimo, ed in un’epoca tristemente ridottasi a inseguire le leadership personali per ridare linfa alla democrazia appare come l’unico potenzialmente in grado di fare oggi il leader di un centodestra di governo, anche perché sotto le quelle giacchette attillate nel suo petto batte un cuore moroteo… Ma appunto: per Zaia l’ascesa all’altare romano è subordinata a una rifondazione del centrodestra, mission impossible finchè sul terreno si staglieranno le ombre del toupet del Cavaliere e del rosario del Capitano.

Acclarata la sconfitta di Salvi, va pur contabilizzata la vittoria di Di Maio: una vittoria usurpata, perché la deve unicamente a quel gatto in tangenziale, ma pur sempre una boccata d’ossigeno che neanche in terapia intensiva, un’iniezione di adrenalina per un movimento spaccato al suo interno, fibrillante nell’indecisionismo, zavorrato dalle incompetenze e capace di paralizzare – per colpa dell’indecente leadership di Grillo e del medesimo Di Maio - anche i tanti volenterosi e in buona fede che lo mvotano e ci militano. Quindi, ci piaccia o no (e non ci piace), Di Maio ha ricaricato le vite, come un SuperGiggi, e farà qualche altro giro di giostra.

E Zingaretti? Be’, dire che non abbia vinto è un commento inutilmente acido e indispettito. Ha vinto: solo che ha vinto a sua insaputa.

Ha vinto in realtà, occasionalmente utilizzando anche il brand Pd, il caudillo Vincenzo De Luca in Campania. Ha vinto il massiccio Emiliano in Puglia – doppiamente vinto, neutralizzando il fuoco amico di Renzi, ridottosi al puro filibustering, con in campo il fantaccino Scalfarotto, e quello dei Grillini, con l’evanescente Antonella Laricchia. Ha vinto Renzi, incredibile a dirsi, grazie agli animal spirits della sua Toscana, confluiti sul milite ignoto ma tosto Giani, suo fedelissimo. E dunque? Dunque Zingaretti ha vinto, sì: ma davvero a sua insaputa.

Però in una cosa il Pd si è distinto: nel non sciogliersi nell’abbraccio mortale con i Cinquestelle, quelli che lo chiamavano, grazie a una felice battuta dal Capocomico, “Pd meno L”. La parte sana del Movimento – corpo elettorale ed effettivi politici – potrà ora gradualmente convergere sul Pd, non il contrario. Pur oppressi da vent’anni di errori, gli uomini del Pd hanno dei riferimenti internazionali e – diciamola pure, la paraloccia: “culturali” - che qualche scintilla di vitalità potrebbero ancora esprimerla, oltre la soglia del “qua è tutto un magna magna”. Ma è necessario che il Movimento si spurghi dal populismo e si disponga a dare contributo di forza a un riformismo europeo moderno: e sara più facile che un gatto sopravviva in tangenziale.

Ed eccoci all’unico, vero vincitore di questa tornata elettorale: Giuseppe Conte. Gli italiani, inconsapevolmente, gli hanno firmato un assegno in bianco da 209 miliardi, i soldi del Recovery Fund, un assegno valido per mille giorni e per un settennato. Prima che Pd e Cinquestelle si mettano d’accordo su una figura diversa per Palazzo Chigi Conte passerà ben più del tempo che resta a questa legislatura.

Anche Conte è un post-democristiano. E diciamo la verità: la cosa è rassicurante. Non gli sarà facile camminare nel campo minato degli appetiti rinfocolati da tutti quei soldi europei, anzi sarà una scommessa micidiale. Ma finora ha dimostrato di saperci fare. Vedremo che spazio saprà prendersi da quelli che lo hanno inventato due anni e mezzo fa contando sul fatto di poterlo muovere come un burattino. Sono già stati scornati finora; il meglio che possa capitare al Paese, come il voto di ieri e ieri l’altro l’ha rimescolato, è che l’equilibrista Conte resista ancora un po’ lassù, in bilico sul suo filo.