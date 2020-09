C'è la Silk Biomaterials che produce vasi sanguigni e nervi (e prossimamente anche ossa) con la fibroina della seta, biodegradabili, da impiantare in attesa che l’organismo li rigeneri. E la GlassToPower, che ha messo a punto una tecnologia che trasforma le finestre degli edifici in pannelli solari capaci. Poi c’è la Zetapunto che per movimentare carichi leggeri ad alta velocità produce robot... che imparano da soli. Il futuro è appena nato. E la sua culla, da cui sono nate le realtà appena menzionate - e molte, molte altre - sono i parchi scientifici e tecnologici disseminati sul territorio italiano. Offrono spazi, laboratori, impianti pilota, piattaforme e uffici. Aiutano a nascere le startup innovative e supportano le imprese, anche quelle già esistenti, nel trasferimento tecnologico. Fanno parlare tra loro aziende, acceleratori, enti di ricerca, istituzioni. Ottimizzano tempi e risorse e posizionano sul mercato imprese e soluzioni. E si apprestano a un nuovo ruolo: insieme, saranno il volano della ripresa.

Non solo startup: nei circa 40 parchi scientifici e tecnologici italiani sono insediate anche università e multinazionali

«La situazione attuale richiede che alcune idee vengano trasformate rapidamente in azioni», anticipa a Economy Fabrizio Conicella (nella foto), presidente del’Associazione Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani (Apsti), che riunisce una ventina tra i principali parchi scientifici e tecnologici. «Ma in Italia ce ne sono circa il doppio. Il tempo è diventato un fattore critico di fronte ad una economia che stenta a ripartire. Questo implica anche una seria riflessione sulle relazioni che i Parchi ed Apsti stessa hanno con l’ambiente che le circonda. Riflessioni che obbligatoriamente portano ad identificare alleanze e opportunità di integrazione operativa con altri soggetti complementari e sinergici al fine di massimizzare l’impatto delle azioni e aumentare la autorevolezza di alcune richieste nei confronti delle istituzioni. In questo senso strategicamente ci stiamo muovendo con spirito collaborativo, visionario ed ottimistico sul nostro futuro».



Un nuovo ruolo

In pentola bolle un grande cambiamento: del nome, ma anche del ruolo: «Il parco scientifico e tecnologico è come una rotonda: tutti ci girano attorno, ma senza la rotonda le auto si scontrerebbero creando caos e danni. La rotonda, cioè il parco, riesce a supportare la circolazione delle informazioni e l’incontro, non lo scontro, dei diversi soggetti. Un incrocio intelligente», continua Conicella. Molto più di un semplice spazio con servizi condivisi. «L’essere all’interno di un Parco Tecnologico ti permettere di interagire con differenti realtà, scambiare opinioni, punti di vista e problemi che magari qualcuno ha già avuto modo di affrontare», conferma Jacopo Gervasini, co-founder e cero di Caracol, che fornisce servizi di manifattura additiva per aziende industriali ed è insediata a ComoNeXT, il parco tecnologico di Lomazzo. «Un parco tecnologico funge come da catalizzatore in ricezione di molte informazioni e possibilità provenienti dall’esterno che ti arrivano diretti», continua: «Lavorare in un ambiente dinamico come ComoNext ti mette in condizione di venire, ogni giorni in contatto con tante persone, molte delle quali potenziali clienti».

Non solo startup: i parchi ospitano anche centri di ricerca e grandi imprese, anche multinazionali. «Non si limitano a ospitare» conferma il presidente Apsti Fabrizio Conicella, «ma animano con iniziative di formazione e servizi consulenziali il piccolo ecosistema che creano. Poi lo ampliano con relazioni dirette con università e imprese esterne, anche a livello internazionale. E fanno questo mestiere senza limitarsi alle startup, ma integrano aziende con età e assetti diversi, multinazionali e piccole imprese locali».

I parchi non Si limitano a ospitare le aziende, ma animano l’ecosistema con iniziative consulenziali e di formazione

Conicella, già direttore generale del Bioindustry Park di Colleretto Giacosa, nel Canavese - che ha sfornato eccellenze come come Epygon, che grazie al supporto di un venture capitalist francese produce una bioprotesi della valvola cardiaca mitrale impiantabile trascatetere, quindi a bassa invasività - oggi dirige OpenZone, nel milanese: «È nata grazie a un consistente investimento di Zambon, nell’ordine dei 65 milioni di euro, e ospita 27 tra le delle principali realtà biotecnologiche, farmaceutiche e di terapia genica avanzata a livello nazionale e internazionale». Incluse Newron Pharmaceuticals, che produce molecole innovative per il sistema nervoso centrale e la terapia del dolore, quotata a Zurigo. Il modello è quello del Kilometro Rosso di Bergamo, il polo privato leader dell’innovazione in Europa - “dove le idee diventano business”, come dice il claim -, nato su impulso di Brembo e oggi sede di 67 resident partner tra aziende, laboratori e centri di ricerca, per un totale di 1.900 tra addetti e ricercatori “nascosti” dietro il “muro rosso” ideato da Les Ateliers Jean Nouvel lungo l’autostrada A4. Nel parco bergamasco è in gestazione JOiiNT Lab, un laboratorio congiunto tra l’Istituto Italiano di Tecnologia e Intellimech, consorzio di ricerca per la meccatronica. Insieme, le 9 consorziate: Abb, Brembo, Cosberg, Elettrocablaggi, Fassi, Giovenzana International, Sdf, Siad, Valtellina svilupperanno progetti su temi di robotica collaborativa, smart working in e intelligenza artificiale in ambito industriale, grazie a un investimento da 5,2 milioni di euro. «Con il JOiiNT Lab», spiega il direttore di Kilometro Rosso Innovation District Salvatore Majorana, «abbiamo raggiunto un traguardo al quale lavoriamo da alcuni anni: fare sistema attraverso i territori legando le eccellenze del Paese. È questa la missione di Kilometro Rosso e poter accogliere il laboratorio nei nostri spazi è un segno di impegno e dedizione che ha radici lontane. Seguo infatti il progetto da quando ero ancora in IIT», di cui Majorana è stato, appunto, direttore.



L’unione fa la forza

Fare sistema, appunto: ormai un chiodo fisso, per il presidente di Apsti, Fabrizio Conicella: «Dobbiamo fare sistema non più solo a livello territoriale, ma a livello Paese. Dobbiamo arrivare a porre i parchi come uno degli strumenti che possono utilizzati a livello nazionale. Nel processo delle innovazioni c’è posto per tutti e i parchi non sono solo un gioco, ma realtà serie. Le eccellenze in Italia non mancano, ma si aiutano da sole: il nostro problema è alzare la media». E lo si può fare contando su un ecosistema costituito da circa 150 centri di ricerca pubblici e privati, 13mila lavoratori, 4500 addetti in ricerca e sviluppo, quasi 200 startup e più di 100 Pmi innovative che occupano una superficie di oltre 900mila metri quadrati in 22 città diverse. Tra cui “star” come Kilometro Rosso, appunto, o l’Innovation Huv di ComoNext, situato all’interno dell’antico Cotonificio Somaini a Lomazzo, dove ha visto la luce - è proprio il caso di dirlo - CoeLux, che realizza soluzioni innovative per le industrie dell’illuminazione, l’architettura e quella immobiliare riproducendo fisicamente fenomeni atmosferici ottici in ambienti chiusi. Sempre nella città della seta è nato il progetto di Silk Biomaterials citato all’inizio di questo articolo. Gli altri? Zetapunto è nata lungo il Kilometro Rosso, mentre GlassToPower è di Rovereto, nell’hub di Trentino Sviluppo, dove ha sede anche la startup Nanomia, che ha brevettato un guscio organico per l’incapsulamento degli agrofarmaci (per esempio per la cura della Xylella). «L’incapsulamento è il modo utilizzato dalle cellule per comunicare: impacchettano in vescicole le sostanze e i composti che fungono da segnali, in modo da proteggerli dall’ambiente circostante e far si che giungano a destinazione», ci spiega il ceo, Marta Bonaconsa. «Così il nostro metodo: incapsuliamo molecole di varia natura in un guscio naturale, organico, completamente privo di microplastiche, per veicolarle a destinazione in modo specifico. Ciò ci consente di diminuire il dosaggio anche di 10 volte». Mentre al Great Campus di Genova (che ospita l’Istituto italiano di tecnologia), accanto al grafene ha visto la luce anche Vinni - poi ribattezzato Ciro e a breve ne intuirete il motivo - un contenitore in polistirene alimentare impilabile che consente a ogni pizza di avere la giusta areazione, impedendo così la formazione della terribile “condensa”, la causa principale per cui le pizze si bagnano, raffreddano e rammolliscono durante il trasporto nel cartone. Oggi conta oltre 80 clienti acquisiti in ogni parte d’Italia, dalla Sicilia sino al Trentino, e oltre 200mila pezzi venduti. Anche questa è innovazione.