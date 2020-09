Uccelli e mammiferi, 48 specie salvate dall’estinzione

Secondo le ultime rilevazioni, dal ’93 ad oggi, grazie a un accordo globale per la protezione della biodiversità sono state evitate fino a 48 estinzioni di uccelli e mammiferi.

La lince iberica, il condor californiano e il maiale pigmeo sono tra gli animali che sarebbero scomparsi senza programmi di reintroduzione, la conservazione basata sullo zoo e le protezioni legali formali dal 1993, ricerca condotta da scienziati dell'Università di Newcastle e BirdLife International ha trovato.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Conservation Letters, stima che i tassi di estinzione degli uccelli e dei mammiferi sarebbero stati da tre a quattro volte superiori in quel periodo, che è stato scelto perché il 1993 è l'anno in cui è entrata in vigore la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica.

Da allora, 15 specie di uccelli e mammiferi si sono estinte o sono fortemente sospettate di essere scomparse. Ma i ricercatori dicono che sono state salvate tra le 28 e le 48 specie di uccelli e mammiferi.

Tra questi, l'amazzone portoricana, un piccolo pappagallo che nel 1975 si era ridotto a soli 13 individui selvaggi e che è stato salvato dall'estinzione grazie a un programma di reintroduzione in un parco statale dell'isola caraibica. Il gruppo originario è stato spazzato via dagli uragani nel 2017.

In Mongolia, circa 760 cavalli di Przewalski vagano ancora una volta per le steppe, nonostante si siano estinti allo stato brado nel 1960. Gli sforzi di reintroduzione all'inizio degli anni '90 significano che ora c'è una popolazione selvaggia autosufficiente di animali.

Il dottor Stuart Butchart, capo scienziato di BirdLife International e promotore dello studio, ha affermato che i risultati hanno dimostrato che gli impegni per prevenire la futura perdita di specie sono "realizzabili ed essenziali per sostenere un pianeta sano" e hanno dato speranza agli sforzi di conservazione per le altre specie.

Utilizzando le informazioni sulle dimensioni della popolazione, le tendenze, le minacce e gli sforzi di conservazione di 137 esperti globali, i ricercatori hanno filtrato una lista lunga di 17.046 specie di uccelli e mammiferi per identificare una rosa di 81 specie che sono state elencate come minacciate nella lista rossa dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN). I dettagli sono stati poi utilizzati per calcolare la probabilità che ogni specie si sarebbe estinta senza misure di conservazione.