Piace a tutti il tango bancario di Bankia e Caixabank

Ci vogliono due banche spagnole per ballare il tango, e fortunatamente Bankia e Caixabank indossano entrambe le loro scarpe da ballo: i due colossi vogliono procedere a una fusione sin dall'inizio del mese prossimo.

La fusione di Bankia e Caixabank combinerà le loro entrate, e dovrebbe permettere loro di aumentare i profitti tagliando i costi di duplicazione di uffici, tecnologia e gestione del rischio. Gli investitori saranno felici di sentirlo: anni di bassi tassi d'interesse in Europa hanno ostacolato i profitti che le due banche possono ottenere dai prestiti concessi.

La nuova "Caixa-Bankia" dovrebbe valere circa 17 miliardi di dollari e diventerà il più grande prestatore della Spagna: la rivale Santander vale il doppio, ma realizza due terzi dei suoi profitti al di fuori dell'Europa. Questa ritrovata posizione dominante potrebbe essere il motivo per cui gli investitori hanno inizialmente venduto le azioni di Santander e mercoledì hanno acquistato quelle di Bankia e Caixabank. Potrebbe anche aver convalidato gli sforzi della Banca Centrale Europea per facilitare la collaborazione tra le banche della zona euro - anche se le banche tedesche non ne hanno approfittato da quando la fusione tra Deutsche Bank e Commerzbank è fallita l'anno scorso.

Anche se i piani di riduzione dei costi potrebbero andare a buon fine con gli azionisti delle banche, inviamo un pensiero ai loro dipendenti: Citigroup, Nomura e HSBC hanno ora ripreso i licenziamenti che avevano messo in attesa durante la pandemia, il che significa che i tagli ai posti di lavoro nel settore di quest'anno supereranno probabilmente gli 80.000 dell'anno scorso. E dato che i disoccupati non possono spendere così tanto, ciò potrebbe colpire duramente la già rallentata spesa dei consumatori.