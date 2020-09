Paternità, il business e la scienza della riproduzione maschile

Nell'introduzione al suo ultimo libro, "Guinecologia: la scienza mancante della salute riproduttiva maschile", la sociologa dell’università di Yale Rene Almeling descrive un giorno della vita di "John", un ragazzo normale che sta cercando di avere un bambino con sua moglie. John considera attentamente come ogni sua attività - fare la doccia, pranzare, partecipare a un happy hour, ecc. - possa influire sul suo futuro figlio, preoccupato che la sua salute e le sue esposizioni possano causare aborti spontanei, difetti congeniti o malattie infantili. (E ordina un succo di frutta all'happy hour)

John non è una persona reale e la sua diligenza non rappresenta la realtà. Almeling ha creato l'ipotetico aspirante padre per illustrare un punto: gli uomini oggi sanno molto poco della loro salute riproduttiva, compreso come le loro decisioni e l'ambiente possono influenzare la condizione del loro sperma, che, a sua volta, può influire sul benessere dei loro figli.

Il suo libro, pubblicato dalla University of California Press, ne spiega il motivo. Traccia il modo in cui la professione medica ha storicamente prestato poca attenzione alla salute riproduttiva degli uomini e discute le implicazioni di questo divario per gli uomini, le donne e la società.

Almeling, professore associato di sociologia, salute pubblica e medicina, ha recentemente parlato della sua ricerca a YaleNews. Di seguito l'intervista condensata e pubblicata.

Cosa ha suscitato il suo interesse nella ricerca sulla scienza mancante della salute riproduttiva maschile?

Volevo capire perché prestiamo così poca attenzione alla salute riproduttiva degli uomini rispetto a quella delle donne e come questa disparità influisca su tutto, dalle cure sanitarie alle norme di genere e alle politiche riproduttive. Nella ricerca del libro, ho iniziato con la storia della medicina per capire perché abbiamo due grandi specialità dedicate alla salute riproduttiva delle donne - ostetricia e ginecologia - senza una vera e propria specialità paragonabile focalizzata esclusivamente sulla salute riproduttiva degli uomini. Poi ho creato un campione di 50 anni di studi scientifici e rapporti dei media per individuare se e quando ricercatori e giornalisti si sono concentrati su come la salute degli uomini conta per i risultati riproduttivi. Per l'ultima parte del libro, mi sono rivolto agli uomini del grande pubblico, intervistandoli su come pensano al loro ruolo nella riproduzione.

Perché questo tema è importante?

Recenti ricerche dimostrano che la salute di un uomo prima del concepimento può danneggiare lo sperma in modo tale da poter influire sulla salute dei suoi figli. Questo include l'età del padre, il suo comportamento - l'uso di alcol e droghe, il fumo - così come la sua esposizione a sostanze chimiche a casa, al lavoro e nell'ambiente. Ci sono sempre più prove che gli spermatozoi danneggiati possono influenzare gli esiti della gravidanza, dall'aborto spontaneo e dal peso alla nascita ai difetti alla nascita e alle malattie infantili. È importante prestare maggiore attenzione alla salute riproduttiva degli uomini perché ha il potenziale di migliorare la vita degli uomini e quella dei loro figli. Tuttavia, questo messaggio non si è fatto strada nel pubblico più ampio. Quindi penso che sia importante prestare maggiore attenzione alla salute riproduttiva degli uomini perché ha il potenziale di migliorare la vita degli uomini e quella dei loro figli. Voglio anche richiamare l'attenzione su questi temi in modo che gli scienziati e i medici facciano in modo che gli uomini siano inclusi nelle loro ricerche sui risultati riproduttivi. Se continuano a concentrarsi esclusivamente sulla salute delle donne e sui comportamenti delle donne, allora ci manca una quantità sconosciuta di rischio riproduttivo associato al corpo degli uomini. E su un livello più ampio, la riproduzione è stata a lungo descritta come una "questione femminile". L'aggiunta di una discussione sul significato della salute riproduttiva degli uomini potrebbe spostare alcuni dei nostri dibattiti più controversi sulla politica riproduttiva.

Come ha fatto la professione medica a ignorare in larga misura la salute riproduttiva degli uomini?

La risposta a questa domanda risale al XIX secolo, quando la medicina divenne una professione formale e iniziò il processo di specializzazione. L'Associazione Medica Americana fu fondata nel 1847, e ben presto seguirono le specialità, tra cui l'ostetricia e la ginecologia. Fu così che fu abbastanza presto che i corpi riproduttivi delle donne furono separati come un regno separato della conoscenza medica. Il primo capitolo del libro racconta una storia dimenticata di un tentativo, negli anni Ottanta del XIX secolo, di lanciare una specialità parallela per la riproduzione maschile chiamata "andrologia". I fondatori furono ridicolizzati alle conferenze mediche, soprattutto perché la salute riproduttiva degli uomini all'epoca era dominata da malattie sessualmente trasmissibili altamente stigmatizzate, e rinunciarono rapidamente ai loro sforzi per concentrare l'attenzione sul corpo riproduttivo maschile. Io sostengo che viviamo ancora oggi con le conseguenze.

Quali sono alcune di queste conseguenze?

Per prima cosa, non abbiamo ancora una pillola anticoncezionale maschile. Le opzioni contraccettive degli uomini non sono cambiate molto dalla fine del XIX secolo. Hanno preservativi e vasectomie, e questo è tutto. Al contrario, l'emergere precoce dell'ostetricia e della ginecologia ha generato una solida agenda di ricerca intorno alle donne e alla riproduzione per tutto il XX secolo. Di conseguenza, ci sono numerosi interventi e tecnologie per la contraccezione femminile, Di conseguenza, esistono numerosi interventi e tecnologie per la contraccezione femminile, l'infertilità femminile, la gravidanza e il parto.

Quali sono alcune delle lacune nelle conoscenze a causa di questa mancanza di enfasi sulla salute riproduttiva maschile?

Una delle lacune di conoscenza più importanti è quella del pubblico in generale. I medici non parlano agli uomini di riproduzione, e non ci sono campagne di salute pubblica sul significato della salute dello sperma. Gli effetti di questa disattenzione sono diventati chiari quando ho intervistato 40 uomini sulla riproduzione e sullo sperma. Non avevano sentito dire che la loro età e la loro salute possono influenzare lo sperma e, a loro volta, la salute dei loro figli. La maggior parte non sapeva che gli spermatozoi impiegano dai due ai tre mesi per crescere nel corpo maschile, che è la finestra chiave prima del concepimento quando i loro comportamenti e le loro esposizioni probabilmente contano di più. Non sapevano che con il passare degli anni, gli uomini più anziani hanno più probabilità di sviluppare nuove mutazioni nel loro sperma, che sono state collegate ad un aumento del rischio di autismo e schizofrenia nei loro figli. Infatti, la maggior parte degli uomini con cui ho parlato ha detto che l'ultima volta che hanno sentito parlare del proprio sistema riproduttivo è stato al liceo.

Penso che sia importante per gli uomini imparare queste nuove informazioni su come la loro salute è importante per la riproduzione, ma non voglio prendere l'ansia e lo stress che le donne sentono per ogni morso che mangiano e per ogni respiro che fanno durante la gravidanza e spargerlo in giro. Credo che la "novità" della salute riproduttiva degli uomini ci offre la possibilità di ricalibrare la messaggistica di salute pubblica intorno alla riproduzione. Oltre a sottolineare che sia l'età che la salute delle donne e degli uomini sono importanti per la salute, possiamo anche evitare di stigmatizzare e incolpare gli individui per i risultati riproduttivi. COVID-19 ci fornisce un promemoria mortale che ci ricorda che la salute di una persona non è solo una questione di scelte individuali. È anche profondamente plasmata dalle condizioni strutturali e ambientali, tra cui il razzismo dilagante e le profonde disuguaglianze economiche.

Quali sono i prossimi passi da fare?

Concentrare l'attenzione sulla salute riproduttiva degli uomini può avvenire in diversi modi. Gli operatori sanitari possono interrompere l'associazione implicita della salute riproduttiva con la salute delle donne offrendo ai pazienti informazioni sull'importanza della salute dello sperma. I ricercatori biomedici possono lavorare per identificare i precisi livelli di rischio posti dall'età, dai comportamenti e dalle esposizioni degli uomini. Le agenzie sanitarie federali e le associazioni mediche professionali possono sviluppare materiali per educare il pubblico su come la salute degli uomini può influire sulla salute dei bambini. Coloro che progettano app per la fertilità possono aggiungere avvisi sull'importanza della salute degli uomini per gli esiti riproduttivi. E gli insegnanti delle scuole superiori responsabili dei corsi di salute o di educazione sessuale possono inserire queste informazioni nel programma di studi. A livello sociale, dovremmo fare investimenti strutturali nella salute, assicurando che tutti gli individui abbiano accesso a un'assistenza sanitaria di alta qualità e a prezzi accessibili, e che ci siano marciapiedi e spazi verdi e buon cibo da mangiare nei quartieri sicuri. La salute richiede anche di affrontare l'inquinamento ambientale, assicurandosi che l'aria che tutti respiriamo e l'acqua che beviamo sia pulita. Queste misure migliorerebbero la salute di tutti i corpi, che si riproducano o meno. Non è possibile ridurre a zero il rischio riproduttivo. Ma prestare maggiore attenzione alla salute riproduttiva degli uomini ha il potenziale per migliorare la vita di questa generazione e di quelle future.