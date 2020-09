La materia oscura, il collante dell’universo che rivela misteri

Gli immensi specchi fisici di quel gran parco dei divertimenti che è l'universo rivelano una differenza tra come la materia oscura si comporta in teoria e come sembra agire nella realtà.

La materia oscura è il collante invisibile che tiene unite le stelle all'interno di una galassia. Costituisce la maggior parte della massa di una galassia e crea un'impalcatura invisibile che unisce le galassie a formare ammassi.

La materia oscura non emette, non assorbe e non riflette la luce. Non interagisce con nessuna particella nota. La sua presenza è nota solo attraverso la sua attrazione gravitazionale sulla materia visibile nello spazio.

Sebbene la materia oscura sia leggermente spalmata in tutto l'universo, è ammassata in regioni dello spazio chiamate ammassi di galassie. Ognuno di questi enormi ammassi, tenuti insieme dalla gravità, è costituito da circa 1.000 singole galassie - ognuna delle quali porta il proprio carico di materia oscura.

In un nuovo studio sulla rivista Science, l'astrofisica di Yale Priyamvada Natarajan e un team di ricercatori internazionali hanno analizzato le immagini del telescopio spaziale Hubble da diversi ammassi massicci di galassie e hanno scoperto che i più piccoli dollopi di materia oscura associati alle galassie degli ammassi erano significativamente più concentrati di quanto previsto dai teorici.

La scoperta implica che potrebbe esserci un ingrediente mancante nella comprensione della materia oscura da parte degli scienziati.

"C'è una caratteristica dell'universo reale che semplicemente non stiamo catturando nei nostri attuali modelli teorici", ha detto Natarajan, autore senior dello studio e professore di astronomia e fisica a Yale. "Questo potrebbe segnalare una lacuna nella nostra attuale comprensione della natura della materia oscura e delle sue proprietà, poiché questi dati squisiti ci hanno permesso di sondare la distribuzione dettagliata della materia oscura sulle scale più piccole".

Gli astronomi sono in grado di "mappare" la distribuzione della materia oscura all'interno degli ammassi di galassie attraverso la flessione della luce che le galassie producono - un concetto chiamato lenti gravitazionali. Come uno specchio della casa dei divertimenti, le lenti gravitazionali distorcono le forme delle galassie di sfondo che appaiono nelle immagini dei telescopi delle galassie degli ammassi. Più alta è la concentrazione di materia oscura in un ammasso, più drammatici sono gli effetti di lenti osservati.

I ricercatori hanno utilizzato le immagini del telescopio spaziale Hubble della Nasa, insieme alla spettroscopia del Very Large Telescope dell'Osservatorio Europeo del Sud, per produrre mappe ad alta fedeltà della materia oscura.