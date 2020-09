IG Group, sta volando alto il big del trading on-line

La piattaforma di trading online IG Group ha rivelato nei giorni scorsi un aggiornamento dei ricavi migliore del previsto. Gli analisti si aspettavano che IG avrebbe realizzato circa 780 milioni di dollari di ricavi quest'anno finanziario, iniziato a giugno. Così, quando la società ha annunciato che il solo fatturato del primo trimestre era di 270 milioni di dollari - oltre un terzo di quella previsione annuale e il 62% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso - gli investitori sono stati fin troppo felici di inviare le proprie azioni in crescita del 6%. IG ritiene che il suo successo sia stato in parte dovuto al 50% in più di clienti attivi rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, nonché all'aumento del 129% dei nuovi clienti che hanno effettuato le loro prime operazioni. E' anche in buona compagnia: i rivali Plus500 e Cmc Markets hanno entrambi evidenziato un andamento altrettanto positivo negli ultimi tempi.

Più attività c’è sulla piattaforma, più soldi guadagna IG. Quindi il boom sarebbe stato aiutato quest'estate dai "trader Yolo" affamati di rischio che speravano di trasformare i loro assegni di stimolo in un guadagno veloce - prima acquistando azioni di società in bancarotta, poi investendo in opzioni call a breve termine su grandi titoli tecnologici statunitensi il mese scorso. E se questo non fosse stato abbastanza rischioso, i trader che utilizzano IG tendono ad affidarsi al denaro preso in prestito - o "leverage" - che amplifica le potenziali perdite così come i potenziali guadagni.

IG guadagna sia dalle commissioni di trading che dagli "spread" - cioè offrendo al trader un prezzo leggermente peggiore rispetto a quello che avrebbe ottenuto se avesse avuto accesso diretto ai mercati e intascando la differenza. Al giorno d'oggi esistono piattaforme di trading che offrono "zero commissioni" di trading su determinati asset, ma non esiste nemmeno un pranzo gratuito. Hanno bisogno di fare soldi da voi in qualche modo - e potrebbero farlo vendendo i vostri ordini ai broker, o vendendoli a investitori istituzionali che usano i vostri dati per informare le proprie compravendite.