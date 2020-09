Gilead punta 21 miliardi sull’immunologia e compra Immunomedics

Gilead Sciences ha accettato di acquistare Immunomedics per 21 miliardi di dollari nel fine settimana nella speranza che unisca il proprio DNA per diventare il nucleo dell'industria farmaceutica.

Gilead ha detto che avrebbe preso in prestito 6 miliardi di dollari per contribuire a finanziare l'acquisto, ed è facile capire il perché: la casa farmaceutica sta pagando più del doppio del valore di mercato pre-acquisto di Immunomedics, che è già aumentato da quando gli Stati Uniti hanno approvato il suo promettente nuovo trattamento per il cancro al seno all'inizio di quest'anno.

Gilead potrebbe sperare che alla fine il farmaco venga approvato anche per la lotta contro altri tipi di cancro. E l'azienda potrebbe certamente ottenere una grande vittoria: le sue vendite sono diminuite del 10% nel secondo trimestre, poiché le interruzioni dovute alla pandemia hanno ridotto la domanda di alcuni dei suoi farmaci. Una quota maggiore del mercato oncologico da 200 miliardi di dollari potrebbe essere proprio quello che il medico ha ordinato...

Il prezzo di vendita elevato di Immunomedics dimostra quanto possono guadagnare gli investitori nelle aziende biotecnologiche se tutto va bene. Ma investire nelle aziende dietro a trattamenti non testati è intrinsecamente rischioso: oltre l'85% dei nuovi farmaci non riuscirà ad ottenere l'approvazione, e il percorso medio dal concetto alla creazione richiede in media 12 anni. Questo è il tipo di statistiche che potrebbero farti pensare due volte prima di investire...

Basta guardare a nomi composti maldestri come GlaxoSmithKline e Bristol Myers Squibb per vedere che l'industria farmaceutica è un grande appassionato di fusioni. Infatti, l'affare Immunomedics arriva appena tre mesi dopo che la stessa Gilead è stata segnalata come il bersaglio del gigante farmaceutico AstraZeneca (un'altra società fusa creata nel 1999 dalla svedese Astra e dalla britannica Zeneca). Gilead potrebbe sperare di allontanare quei fastidiosi corteggiatori, almeno per un po' di tempo.