Energy4Blue, un progetto per dare energia alla tutela del mare

Gli oceani e i mari sono fondamentali per l’equilibrio dell’ecosistema terrestre, ma oggi sono criticamente minacciati dall’inquinamento, in particolare da plastica, e dall’acidificazione dovuta all’aumento delle emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera.

Per questa ragione E.ON, tra i maggiori operatori energetici al mondo a capitale privato e tra i principali in Italia, ha voluto dedicare il suo più recente progetto di sostenibilità integrata Energy4Blue alla salvaguardia dell’ecosistema marino. Lanciato lo scorso anno, il progetto vede l’azienda impegnata in partnership con Legambiente in diverse attività principali mirate a fornire una risposta concreta all’emergenza dei mari italiani, a partire dal sostegno alla campagna Spiagge e Fondali Puliti di Legambiente per la pulizia di circa 250 spiagge e fondali italiani, che ad ora ha visto circa 15.000 persone – clienti e non solo – contribuire insieme ad E.ON alla pulizia delle nostre coste.

Quest’anno l’azienda ha esteso il proprio sostegno anche alla Campagna Tartalove, promossa dall’associazione ambientalista a favore della tartaruga marina Caretta caretta, specie prioritaria inserita nella Direttiva Habitat e protetta da numerose Convenzioni internazionali, in quanto minacciata da diverse attività antropiche. Tartalove consente ogni anno di curare e salvare nei propri Centri oltre 150 esemplari e di proteggere decine di nidi lungo le nostre coste.

Forte dell’esperienza di successo col progetto Boschi E.ON, anche per Energy4Blue l’azienda ha previsto la partecipazione dei clienti, che attraverso la sottoscrizione dell’offerta di fornitura energetica da fonti rinnovabili E.ON LuceBlu hanno potuto scegliere di contribuire anche alla tutela delle tartarughe marine.

Un momento simbolico si è tenuto lo scorso 8 giugno, nella ricorrenza della Giornata Mondiale degli Oceani, con la liberazione sulla spiaggia della Gattarella, nel Parco Nazionale del Gargano, di un esemplare curato presso il Centro Recupero di Manfredonia di Legambiente grazie al sostegno di E.ON e dei suoi clienti.

Dal 2007, anno di apertura del centro, sono stati oltre 1650 gli esemplari di Caretta caretta salvati e curati dopo incidenti in mare o l’ingestione di plastica spesso scambiata per cibo grazie alla campagna Tartalove, che oltre alla cura delle tartarughe prevede attività di sensibilizzazione verso pescatori e bagnanti, individuazione e monitoraggio dei siti di nidificazione lungo le coste italiane.

Il terzo ambito di attività principale di Energy4Blue riguarda lo sviluppo di progetti sperimentali e innovativi che consentano di ridurre la quantità di plastica presente nei mari e nei corsi d’acqua, di contribuire alla prevenzione.