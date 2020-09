Il bancario con le mani nella marmellata

Brianza-Londra andata e ritorno. È percorso anomalo quello di Andrea Tagliabue, 32enne di Besana. Dopo la laurea in Scienze Bancarie a Milano è volato a Londra a specializzarsi con un Master in Matematica Finanziaria e Trading, fino ad approdare in JPMorgan. Un trampolino di lancio per lui che, nuotatore agonistico, puntava sulla City per farsi una posizione degna di questo nome. «Visto dall’esterno, quello della finanza è un mondo meraviglioso», racconta a Economy. «Ma da dentro non è tutto rose e fiori. Si fa carriera velocemente, ma sei solo un numero e fuori c’è la fila. Troppa competizione. Anche il capo ti vede come una minaccia, se sei bravo. Per me, poi, è stata una cocente delusione perché dopo la crisi del 2008 tutto è cambiato. La mia attività di trader, in particolare, è quasi scomparsa». Così la meravigliosa Londra per Andrea ha perso appeal: «Al desk dalle 7 di mattina alle 7 di sera, con un launch break che consisteva nell’andare in mensa a prelevare un box da consumare davanti al pc. Vivevo solo per lavorare e lo statement del mio fondo pensione indicava il 2053 come traguardo. Troppo lontano». Il rischio era la sindrome da burnout. Così, Tagliabue ha preso armi e bagagli ed è tornato a casa. A fare il trader, ma per se stesso. Con molto, molto tempo libero a disposizione.

«Mi sono interessato all’apicoltura in una scuola di agraria e sono rimasto folgorato quando un apicoltore mi ha fatto assaggiare una marmellata fatta in casa addolcita, anziché con lo zucchero, con il miele. Avevo trovato la mia strada: ad agosto del 2018 ho preso in affitto un ettaro e mezzo di terreno e ci ho piantato all’inizio lamponi, mirtilli e fragole, poi zucche e cipolle». Oggi la sua azienda agricola, battezzata non a caso The Banker’s Jam, produce e vende (anche online) più di 20mila vasetti di una marmellata unica sul mercato: come ingredienti ha solo frutta, miele, pectina (un addensante) naturale della frutta e acido citrico. A differenza di altre produzioni, questa scelta evita l’utilizzo di altri frutti ricchi di pectina, come i limoni, così il sapore e l’aroma del frutto originale vengono preservati. «Effettuiamo la raccolta a mano, scegliendo solo i frutti che hanno raggiunto il giusto punto di maturazione, poi li congeliamo in celle a meno 20 gradi centigradi e, quando abbiamo raggiunto le quantità giuste, li portiamo a Morbegno, dove la cooperativa Il Sentiero le cuoce per noi sotto vuoto a 70 gradi, una modalità che preserva colore, enzimi, vitamine. Per addolcire non aggiungiamo zucchero, ma un delicato miele Millefiori, dal sapore neutro, prodotto sulle verdi colline della Brianza».

«A Londra vivevo solo per lavorare e dopo il 2008 è cambiato tutto. Ora coltivo la mia passione e lo faccio letteralmente»

«Sembra un paradosso», aggiunge Tagliabue, mentre, alle 7:30 di mattina, confeziona i vasetti da spedire, «ma ho tutte le piante a terra: la produzione di massa abbassa la qualità del prodotto perché cresce fuori dal suolo. Certo, la resa è decisamente inferiore: le fragole cresciute a terra, per esempio, producono 80 o 90grammi per pianta, mentre nelle colture industriali si arriva a 1,2-1,3 chilogrammi. Ma il sapore è tutta un’altra cosa. E il nostro è un prodotto di nicchia». The Banker’s Jam non è certificata bio, ma è molto più “bio” di altre: dalla rete antinsetto per proteggere le piantine da drosophile e cimici, al letame a km 0 per concimare, arrivando al certosino lavoro a mano di sradicazione delle erbacce. «Mi aiutano la mia ragazza, Serena, e i nostri padri. Ma adesso vado: è ora di andare a strappare le infestanti, prima che il sole sia troppo alto».