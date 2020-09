La Troika? Peggio dell'armata brancaleone

C'è una Troika che bussa alla nostra porta. Come il Bau Bau, l'Uomo nero o lo Spettro del Natale passato, la pattuglia degli economisti della Ue, della Bce e del Fondo monetario che dettano legge evoca paure, lacrime e miseria. L’equazione "Troika + Grecia = disastro" è un'equazione esatta: lo ha certificato anche la Corte dei Conti europea, i modelli econometrici hanno fatto cilecca. Insomma, l’intervento a tre mani sui conti pubblici si può definire la Caporetto degli economisti rigoristi. E l'Italia di Caporetto ne ha già subita una.

Altro che "interventi di sostegno": la Grecia, dopo i tre prestiti partiti nel 2010, è l’unico Paese il cui Pil pro capite è diminuito dalla crisi del 2008. Non solo: in sette anni, dal 2010 al 2017, il potere d’acquisto dei greci è crollato del 30%, il peggior dato nell’Ue. E ha ancora il peggior debito pubblico d’Europa (il 181,2% sul Pil), il più alto tasso di disoccupazione (16,7%) e giovanile (32%). L’operazione, insomma, è andata benissimo, ma il malato non sta fa affatto bene. Anche perché, secondo l’European School of Management and Technology di Berlino, il 95% dei 216 miliardi di prestiti erogati dalla Troika fino a quel momento sono serviti a rimborsare vecchi debiti, pagare gli interessi e ricapitalizzare le banche greche. E solo 9,6 miliardi (il 5%) è arrivato nelle casse dello Stato.

Un Grecia la Troika ha eliminato 200mila posti pubblici, ridotto gli stipendi del 20% e tagliato le pensioni dal 20% al 50%

E se la Troika sbarcasse in Italia? Per carità, va bene "una faccia, una razza", ma l’Italia non è la Grecia. Sappiamo già che il rapporto tra debito e Pil supererà come minimo il 150%, lo spread crimarrà di gran lunga superiore a quello degli altri Paesi europei (Grecia inclusa) e il Pil già quest’anno perderà una quota prossima al 10%, sicuramente il peggiore risultato dal dopoguerra a oggi. Al netto dei Recovery Fund che arriveranno, forse, nel 2021 e dei 37 miliardi di euro del Mes, il Paese resta in piedi soltanto grazie agli acquisti dei bond nostrani effettuati con il badile ogni giorno dalla Bce. Senza questa barriera multimiliardaria, impossibile da scavalcare per qualsiasi speculatore, non avremmo potuto fare manovre in deficit e lo spread sarebbe il doppio o il triplo di quello attuale. Con conseguenze disastrose per una economia già in difficoltà: finanziarci ci costerebbe di più e, soprattutto, le banche italiane, che detengono circa 450 miliardi di bond made in Italy, vedrebbero il valore delle obbligazioni crollare e rischierebbero di finire a gambe levate. Ma il vero rischio sarebbe un default dello Stato Italiano che, alle prese con entrate statali in contrazione e con un incremento delle uscite, potrebbe non essere più in grado di onorare i debiti e di pagare stipendi o pensioni. Non arriveremo a tanto (almeno speriamo) perché l’Italia è “Too big to fall”, troppo grande per fallire. Ma l’aiuto della Bce non potrà andare avanti all’infinito e prima o poi (il tempo a disposizione dipende dalle prese di posizione della Bundesbank) dovrà ridursi di entità per poi cessare. A quel punto l’Italia avrà solo due possibilità: o sarà in grado di portare avanti quelle riforme, condivise da quasi tutti a parole ma mai attuate, per rimettere in quadra i conti, oppure l’Europa ce lo farà fare per forza. In un modo o nell’altro, arriverà una Troika: suggerimenti vincolanti della Commissione, imposizioni o diktat del Mes. C’è solo da sperare che la lezione della Grecia sia servita per non rifare gli stessi errori.

Per farsi un'idea di cosa accadrebbe in Italia, bisogna vedere cosa è successo in Grecia, dove la Troika ha imposto 450 provvedimenti che hanno stravolto la vita della pubblica amministrazione, delle persone e delle imprese. La cura dimagrante del settore pubblico è stata impressionante. All’inizio della crisi Atene spendeva circa un terzo delle sue entrate per gli stipendi di quasi 900 mila dipendenti pubblici (su una popolazione di circa 10 milioni di persone), mentre, ad esempio, in Italia la spesa è ferma a un quinto, per stipendiare 3,5 milioni di persone su 60. Fatte le debite proporzioni con la popolazione, i dipendenti pubblici in Grecia erano quasi il doppio di quelli italiani: se dall’inizio della crisi hanno perso il posto 200 mila dipendenti pubblici, sempre facendo le debite proporzioni, in Italia sarebbero oltre mezzo milione di persone. Ma sarebbe un taglio irrealizzabile, perché tra questi ci sono insegnanti, personale sanitario, forze dell'ordine. Quanto agli stipendi, in Grecia chi è rimasto al suo posto (pubblico, s'intende), ha subito un taglio del 20%, con tredicesime e quattordicesime trasformate in pagamenti forfettari di massimo mille euro.

Per stessa ammissione di Christine Lagarde è stato «sottovalutato l'effetto austerity» della maggior parte delle misure imposte al paese

Poi c'è il capitolo pensioni: fino al 2009 i greci potevano ritirarsi a poco più di 50 anni di età per lo straordinario numero di eccezioni all’età ufficiale (fissata a 62 anni). L’assegno medio era di 900 euro al mese. Ora l’età pensionabile è fissata a 67 anni, come in Italia, ed è stato posto un limite di 2.300 euro al mese alle rendite. I pensionati greci hanno subito tagli agli assegni che vanno dal 20 al 50% e la rendita minima è stata abbassata a 500 euro, rispetto ai 882 euro garantiti nel 2009. Se sull'età pensionabile già ci siamo allineati, e per quanto riguarda i valori degli assegni, quello medio in Italia è di 1.162 euro netti. Contando che più di un italiano su quattro è titolare di pensione (si tratta di 16 milioni di persone, il 26,5% della popolazione), e di questi, 6 milioni (un italiano su dieci) con la propria pensione aiuta figli e nipoti, se fosse deciso un taglio sarebbe un disastro, come lo è stato in Grecia. La liberalizzazione del mercato del lavoro, poi, ha fatto aumentare a dismisura i contratti part time e crollare gli stipendi. A sei anni dallo scoppio della crisi i contratti a tempo indeterminato erano scesi di circa 220 mila unità e 6 su 10 nuovi posti il lavoro erano a tempo parziale, con uno stipendio medio che era passato da 568 a 402 euro al mese. Molto, molto peggio di quanto sia riuscito a fare il Job Act in Italia.

Il capitolo fiscale è quello più delicato. difficile immaginare una pressione più alta di quella italiana (ma la Francia ci batte). Sulle tasse la Troika ha agito in due direzioni: aumentandole e facendole pagare. Il governo Tsipras ha alzato l’iva dal 19 al 24%, introdotto una tassa di solidarietà dell’8% su redditi più alti e una del 13% sui beni di lusso, innalzando la pressione fiscale al 38,6: due punti in più rispetto alla media Ue. Oggi, se si considerano anche i contributi sociali la percentuale è salita al 41, 4%, un punto in più della media Ue, ma sempre inferiore a quella che si registra in Italia (41,8% secondo la Cgia di Mestre). Un altro capitolo è la lotta all’evasione fiscale e la riscossione, ma in questo campo per ammissione della Corte dei Conti europea i risultati sono stati scarsi: nel periodo 2010-2014 i debiti d’imposta sono aumentati in media di circa 8,2 miliardi di euro l’anno (4,2 % del Pil), nonostante gli stralci del debito e le misure di riscossione. Un risultato perfettamente in linea con quello che succede in Italia da decenni.

C'è da dire che la Troika in Grecia ha messo il naso dappertutto. Dalle privatizzazioni alle strutture bancarie, dalla riforma della giustizia civile per renderla più veloce alla revisione del diritto fallimentare, dai valori catastali degli immobili alla gestione amministrativa dei territori, dai costi standard per gli acquisti ai tagli lineari di risorse ministeriali.

I risultati? Per stessa ammissione di Christine Lagarde, allora presidente del Fondo monetario, è stato «sottovalutato l'effetto austerity», ovvero l'effetto recessivo della maggior parte delle misure imposte al paese. Un esempio? Il governo Tsipras in uno dei momenti più caldi della crisi, dopo avere indetto del referendum che doveva scegliere se accettare o meno l’ennesimo intervento di tagli draconiani, decise di chiudere le banche per tre settimane, permettendo ai privati di prelevare dai bancomat solo 60 euro al giorno e cercò di bloccare l’esportazione all’estero della valuta, che in gran parte si era già realizzato. Conseguenza non prevista: una crisi di liquidità che congelò il circuito dei pagamenti tra imprese e privati, una immediata contrazione del Pil che portò il Paese in recessione dopo cinque trimestri di crescita. in un mese persero il posto di lavoro quasi 17 mila persone. Se un’operazione del genere venisse replicata in Italia si creerebbero quasi 100 mila disoccupati in più, in trenta giorni. Noi abbiamo soltanto il vantaggio di sapere cosa già è successo. Non è poco e speriamo che basti.