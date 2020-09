Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi e il suo vice Emanuele Orsini, che ne ha la delega, l’hanno voluto cooptare nel Gruppo Tecnico su Fisco, Credito e Finanza di Viale dell’Astronomia per premiare il suo impegno sul campo. E infatti del rapporto tra banche e imprese - leale e trasparente, come ama ripetere - Filippo Liverini, 58 anni, nativo di Sydney in Australia ma residente a Telese Terme, ha fatto il punto più qualificato del suo impegno da numero uno di Confindustria Benevento. Tra le iniziative rilevanti, un ciclo d’incontri dal titolo esplicativo di Credito Amico e l’apertura di uno sportello territoriale della piattaforma Èlite di Borsa Italiana per avvicinare quanto più possibile le imprese sannite alla conoscenza dei mercati finanziari.

Titolare assieme al fratello Michele della Mangimi Liverini Spa, florida azienda con oltre 50 anni di attività, Filippo ha conseguito la laurea in Economia e commercio presso l’Università Federico II di Napoli, è revisore ufficiale dei conti e ricopre numerosi incarichi pubblici e privati.

In Campania, dove di diritto è anche vicepresidente della federazione regionale degli industriali, è un punto di riferimento per i suoi colleghi grazie all’equilibrio delle posizioni che gli viene riconosciuto. E che assicura alla più piccola delle province un ruolo decisamente superiore alla taglia che ha. Tra le sue convinzioni la possibilità d’investire proficuamente nel Mezzogiorno e perfino nelle aree interne che, se debitamente dotate d’infrastrutture (e si prepara una stagione che a questo dovrebbe provvedere) possono sviluppare grandi potenzialità legate tra l’altro a un ambiente pulito e accogliente.

Membro del Consiglio di amministrazione dell’Università del Sannio, Liverini crede nello sviluppo del capitale umano come leva per migliorare la capacità competitiva del sistema imprenditoriale e aumentarne la produttività: fattore chiave per creare ricchezza, occupazione e benessere.

E poiché vale sempre la regola della mente sana in un corpo sano, il neo componente del Gruppo Tecnico di Confindustria affianca da sempre la Telesia Half Maraton collegata alla prevenzione dei tumori del seno.