Un patto per l’autunno

«C’è preoccupazione per l’autunno in arrivo, quando saremo chiamati a verificare i danni della pandemia e la ripresa del mercato interno e internazionale. È necessario un patto tra Stato e corpi intermedi per supportare interventi a sostegno della economia domestica e dare respiro e lavoro alle aziende”: con queste parole Riccardo Chini (nella foto), presidente di Confimi Impresa Meccanica, si è rivolto alla Sottosegretaria al Lavoro Francesca Puglisi, nel corso del Digital Debate dedicato alle Politiche del lavoro per la ripresa del sistema paese. Portare al centro dell’agenda le istanze e i bisogni delle imprese e dei sindacati in un confronto diretto con i rappresentanti delle istituzioni e del mondo dell’informazione: questo l’obiettivo dell’incontro organizzato da Consenso Europa – società del Gruppo Hdrà dedicata a Public Affairs e Comunicazione Strategica – nel corso del quale hanno preso la parola esponenti politici, di organizzazioni sindacali e datoriali. Alla conduttrice di La7 Alessandra Sardoni il compito di introdurre il dibattito con un intervento che ha delineato il difficile scenario politico e soprattutto economico generato dall’emergenza sanitaria, che ha visto il mondo del lavoro subire la perdita di oltre 400 mila posti per il mancato rinnovo dei contratti a termine. Di qui la scelta del Governo, come ha affermato Puglisi, di “consentire il rinnovo dei contratti a termine senza l’indicazione delle causali, permettere alle imprese di cogliere le opportunità di mercato in un momento di grande incertezza e di offrire a lavoratori e lavoratrici un contratto che ha tutte le tutele e i diritti”. “Un momento difficile per affrontare il quale serve la responsabilità di tutti”, ha concluso Chini, “anche per sbloccare il rinnovo del contratto collettivo per le Pmi”, che insieme ad iniziative come il sostegno all’automotive, gli incentivi per le assunzioni, investimenti e semplificazioni “può rappresentare un volano utile per la ripresa di tutto il sistema economico.”