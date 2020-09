L’alluminio è green

L’industria metallurgica, e in particolare il settore dell’alluminio, in prima linea per lo sviluppo di politiche ambientali che favoriscano la transizione energetica dal carbone? Ad un profano potrebbe sembrare una contraddizione, ma non lo è: “Con la sua leggerezza, la riciclabilità, durabilità e resistenza, l’alluminio è il materiale ideale per accelerare la transizione ad una economia realmente verde, pilastro indiscusso per la sopravvivenza del pianeta”. Così Mario Conserva (nella foto), Segretario Generale di Face, Federazione dei Consumatori di Alluminio in Europa, nel corso del Digital Debate con la Sottosegretaria al Mise Alessandra Todde organizzato da Consenso Europa sul tema del Green Deal per il rilancio del sistema produttivo. Politiche ambientali sulle quali il governo intende investire una parte consistente dei Recovery Fund, puntando sulla semplificazione delle procedure di cantierizzazione e su transizione energetica, decarbonizzazione e sostegno alle energie rinnovabili: “il Green Deal è un programma fondamentale per la trasformazione sociale e culturale, oltre che industriale, del nostro paese” ha argomentato Todde. Introdotto dal giornalista di La7 Andrea Pancani, al dibattito hanno preso parte i rappresentanti di un mondo produttivo impegnato a ripensarsi nel quadro dell’economia verde post Covid-19. Come il settore dell’alluminio, che nonostante la contrazione del mercato vede segnali di ripresa, con la certezza in prospettiva della crescita continua globale, soprattutto nell’ottica dello sviluppo di filiere produttive sostenibili. “Il mondo sta passando ad un paradigma low-carbon” ha concluso Conserva “e noi vogliamo guidare questa trasformazione attraverso lo sviluppo dell’alluminio verde. Questo nuovo modello produttivo sostenibile sarà uno dei temi centrali di Metef 2021, l’expo internazionale per l’alluminio che si terrà a Bologna nel marzo del prossimo anno, per avviare un dibattito tra gli stakeholder sul rilancio green del manifatturiero italiano.