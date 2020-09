C’era una volta la Exxon, da leader mondiale a lumicino di coda

Nel 2008, la ExxonMobil è stata tra le società quotate in borsa, la più preziosa al mondo, con quasi 500 miliardi di dollari di profitti record ogni trimestre. Nel 1928 era entrata a far parte del Dow Jones Industrial Average - un indice del mercato azionario che misura la performance di 30 grandi società quotate nelle borse americane - come Standard Oil of New Jersey. Una dozzina di anni dopo, il valore di mercato del gigante petrolifero è circa un terzo di quello del 2008. La Exxon era stata la componente più longeva del Dow, ma la sua cancellazione dall'indice il mese scorso, dopo una corsa di 92 anni, è solo l'ultimo segno del declino del petrolio come principale motore dell'economia statunitense e globale. Come segno distintivo della sua forza, la società ha aumentato il suo dividendo per 37 anni consecutivi.

Negli ultimi 10 anni, Exxon è stata in grado di superare una serie di battute d'arresto e il CEeoDarren Woods ha fatto grandi scommesse sui giacimenti petroliferi di scisto degli Stati Uniti, sugli oleodotti, sulla raffinazione globale e sulla plastica per riportare l'azienda al suo passato. Ma il forte calo della domanda di petrolio e dei prezzi causato dalla pandemia Covid-19 ha distrutto i piani di espansione di Woods. Deve invece preparare l'azienda ad operare in un mondo di domanda più debole per il petrolio, il gas e la plastica.

Attualmente, la Exxon sta affrontando un deficit di circa 48 miliardi di dollari fino al 2021, una situazione che richiederà alla principale compagnia petrolifera statunitense di effettuare tagli profondi al suo personale e ai suoi progetti. Migliaia di dipendenti potrebbero essere espulsi, e gli abbondanti benefici pensionistici che hanno mantenuto in vita i dipendenti in carriera per 30 anni in media potrebbero essere eliminati. Peggio ancora, gli investitori di Wall Street temono che il dividendo, un tempo sacrosanto, possa essere tagliato.

Nel 2008, le compagnie petrolifere e del gas hanno costituito il 15% dell'indice azionario S&P 500. Oggi sono solo il 2,3%. Il cosiddetto Big Oil non è più così grande. Le società stanno prendendo in prestito denaro e vendendo beni per mantenere i dividendi apprezzati dagli investitori, anche se questi versamenti creano un flusso di cassa insostenibile. "Il petrolio si è ridotto come parte di ogni economia, non solo degli Stati Uniti", ha detto un analista dell'energia di Raymond James. "Questa è una tendenza globale".