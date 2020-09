È stato l’anno di Robin Hood. Sui mercati finanziari Usa impazza l’immagine dell’eroe della foresta di Sherwood scelto da due intraprendenti trentenni cresciuti in Silicon Valley, Vladimir Tenev e Baiju Bhatt, diventati miliardari grazie alla piattaforma di trading a zero commissioni che ha sconvolto la Borsa americana: 14 milioni di clienti a fine agosto, piccoli speculatori capaci di scommettere poche centinaia di dollari per volta. Un esercito di aficionados in cui milita quasi mezzo milione di soci di Tesla, ma che preferisce valori più poveri, a partire dalle penny stock, azioni dal valore unitario basso.

Ma il requisito più importante è la volatilità perché i robinhooders amano le sensazioni forti, quelle garantite dai titoli delle compagnie aeree durante il lockdown, ad esempio. Un fenomeno improvviso che ha spiazzato le vecchie volpi di Wall Street che, all’improvviso, si sono trovate a fare i conti con un parco buoi inedito imprevedibile ed imprevisto. Già, perché il sito è in rete dal 2013 ma, dopo un esordio in sordina, ha conosciuto la crescita vera, quella che li porterà sul Nasdaq, ad una valutazione miliardaria, solo nell’ultimo anno. Con un’impressionante accelerazione ai tempi della pandemia. Robinhood.com, infatti, è diventato un vero fenomeno di costume con il lockdown, grazie al contributo dei sostegni del Tesoro al reddito dei disoccupati da Covid19: milioni di piccoli speculatori sostenuti dal cash del Tesoro (1.200 a settimana) da giocare, rigorosamente in pigiama nel salotto di casa, sui titoli di Wall Street. Uno sport di massa favorito dalla contemporanea pausa forzata di baseball, baket ed altre discipline che attirano gli scommettitori Usa.

Il lockdown, almeno per ora, è finito. Il “vizio” dell’investimento in Borsa no, nonostante alcune tragedie: un ventenne, dopo aver perduto 700 mila dollari in derivati, ha deciso di farla finita, e dopo quest’ episodio il Congresso ha messo allo studio alcuni vincoli per evitare nuove tragedie. La società, invece, ha rinunciato allo sbarco nel Regno Unito, dove già annoverava più di 200 mila iscritti. Ma il fenomeno ha già preso piede in Europa: l’olandese Bux conta già 150 mila soci, superata dalla francese eToro e da altre proposte, compresi non pochi bidoni. Un fenomeno di massa che è la punta dell’iceberg di un atteggiamento diffuso che non può non interessare i professionisti del risparmio.

Per gli effetti del Covid-19, negli Stati Uniti l’occupazione è diminuita di circa 15 milioni di unità, con un tasso di disoccupazione che ha raggiunto quasi il 15 % in aprile. Nello stesso mese il tasso di risparmio è aumentato di quasi 20 punti percentuali (al 32,2%), il più alto aumento mensile dagli anni Sessanta. Nonostante un arretramento osservato negli ultimi due mesi, le variabili si attestano ancora molto al di sopra della loro media storica: la massa dei risparmi privati è quasi triplicata da febbraio a maggio. In realtà, la letteratura ha mostrato che le due variabili sono interconnesse, e in particolare che un aumento della disoccupazione può alimentare il risparmio accumulato a scopi precauzionali. Il risparmio, come ben sanno gli italiani, è parente stretto dell’incertezza. Il rischio disoccupazione è un formidabile acceleratore , non solo in Usa di quello che potremmo definire “un eccesso di risparmio”.

Nel primo trimestre del 2020, scrive su La Voce Valerio Ercolani, il tasso di risparmio dell’area dell’euro è salito a quasi il 17% dal 12,7% del trimestre precedente: il più grande aumento mai verificatosi dall’inizio della rilevazione nel 1999. Insomma, complice la pandemia, emergono due tendenze: l’uso tattico, al limite dl gioco, per la piccola speculazione, in genere dei più giovani, e l’ansia di risparmiare sempre più diffusa tra i risparmiatori al limite dello stress. Agli operatori, compresi i private banker, la scelta dei prodotti e delle strategie più adatti per il risparmio ai tempi della pandemia.

* L'autore Ugo Bertone. torinese, ex firma de "il sole-24 ore" e "la stampa", è considerato uno dei migliori giornalisti economico-finanziari d'italia