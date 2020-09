Colleferro: lo Stato non c’è, non incute soggezione, non individua i colpevoli e non li punisce, se occasionalmente li punisce se li lascia sfuggire, nelle rare volte in cui interviene è spesso ingiusto e dunque non la cultura fascista (parlare di cultura fascista è un ossimoro, come dire ghiaccio bollente) ma la sottocultura bestiale imperversa.

Sottocultura bestiale da legge della giungla, sono il più forte e tu mi obbedisci o ti ammazzo di botte, ti “corco”, come si dice a Roma, cioè ti metto al tappeto, ti corico. Ed ogni millimetro del mio corpo, ogni inclinazione del mio sguardo e ogni secondo del mio comportamento ti avvisa che devi solo inchinarti alla mia potenza.

Una sottocultura che anima gli inquisiti di Colleferro a prescidere dalle risultanze che l’inchiesta – forse! – accerterà, e che è prosperata senza freni né contrappesi soprattutto da quando il ’68 ha scardinato in Italia (non altrove!) il ruolo istituzionale sacrale – sia pur imprecisamente sacrale - della scuola, quello per cui chi faceva il teppista in classe poteva anche star simpatico ai compagni ma non era un vincente, un modello; e chi andava in classe sapeva di dover rispettare una disciplina complessiva, dei canoni di comportamento, che erano l’addestramento per quello che avrebbero poi dovuto fare fuori, in strada, da cittadini.

Le famiglie molto spesso non sono all’altezza di alcun ruolo educativo, essendo a loro volta figlie di una scuola che non esiste. E lo Stato non interviene. Questi istinti bestiali prosperano e attecchiscono ormai senza inibizioni nella mentalità dei più giovani. Ed ecco il branco, ecco la violenza cieca, la prevaricazione come canone standard, ed ecco anche i soldi sporchi, perché il possesso e l’uso di un’auto di grossa cilindrate ed alti costi di esercizio non è il frutto di una vincita alla lotteria ma più spesso di redditi in nero di origine illecita, dal microspaccio al recupero crediti violento ai furti e alla ricettazione: si vedrà.

E di nuovo, e soprattutto: manca lo Stato.

Uno dei cinque indagati, pochi giorni prima dell’assassinio a percosse di Willy , aveva spintonato in piazza fino a fare cadere a terra un vigile urbano che gli ricordava giustamente di indossare la mascherina. La denuncia del vigile, immediatamente sporta, con la testimonianza di un collega, non aveva sortito alcun intervento: zero. Inutile.

Aggredire un vigile urbano in divisa non è forse un comportamento bestiale, che meriterebbe per direttissima un mese di cella? Ovvio che sì. Non infliggerlo significa dire al colpevole che non ha fatto nulla di grave e soprattutto che faceva bene a non portare la mascherina. Significa dire che lo Stato impartisce ordini-burla, e che chi ubbidisce è un fesso. Non punendo il delinquente, è questo che ha detto la magistratura agli abitanti di Colleferro.

Come può acadere un simile scempio delle regole minime del vivere civile?

Accade perché la macchina della prevenzione, della repressione e della punizione dei crimini semplicemente è rotta. Sono disattrezzate e demotivate le forze dell’ordine, largamente inferiori alla bisogna. Ed è inerte e infingarda la magistratura che dovrebbe crucciarsi e denunciare continuamente alla politica le condizioni miserevoli della propria impotenza. Ma non lo fa perché poi elegge un Palamara come ottimo tra le proprie file, per affidargli la cura certo dei propri interessi di casta ma non certo di quelli della legge.

Con queste premesse potrebbe essere Far West. E infatti in molti luoghi lo è, anche se i media lo raccontano solo una volta ogni tanto, quando un Willy resta ucciso sul selciato.