Va a Wall Street la prima app di appuntamenti al femminile

Bumble è finalmente pronto a mettersi in gioco: l'app per gli appuntamenti tra donne si sta preparando per una prima offerta pubblica (IPO) all'inizio del prossimo anno.

Bumble non ha detto quanti soldi ha intenzione di raccogliere, ma l'IPO potrebbe, secondo gli addetti ai lavori, valutare l'azienda ad un valore di 6-8 miliardi di dollari. Questo è almeno il doppio dei 3 miliardi di dollari che il genitore di Bumble MagicLab - che possiede altre tre app di dating - è stato valutato l'anno scorso quando la società di private equity Blackstone ha acquistato la maggioranza della società.

Bumble si è probabilmente scaldato dopo il successo post-IPO del suo più stretto rivale: Match Group - che possiede Tinder, Match.com, e Hinge - ha visto il suo prezzo delle azioni salire di oltre l'800% dalla sua IPO di cinque anni fa. Bumble probabilmente spera che la sua caratteristica distintiva - che le donne facciano la prima mossa - lo aiuti a distinguersi dagli altri pretendenti idonei.

Molte aziende sono state costrette a posticipare le loro IPO all'inizio di quest'anno, ma ora stanno cercando di cavalcare l'enorme ripresa post-lockdown del mercato azionario statunitense. Questo significa che Bumble si unirà ad una parata di altri appassionati di tecnologia - tra cui Doordash, Palantir e Airbnb - che stanno tutti pensando di sfoggiare le loro attività sul mercato delle Ipo.