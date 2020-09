Successo di Aifi, istituito il fondo da 200 milioni per startup e Pmi

Il ministro dello sviluppo economico ha firmato il decreto attuativo dell’art. 38, comma 3 del DL Rilancio che stanzia 200 milioni per il sostegno e il rafforzamento sull’intero territorio nazionale, delle startup e Pmi innovative. Le risorse, allocate sul Fondo di sostegno al venture capital istituito presso il Mise, verranno affidate al Fondo Nazionale Innovazione che potrà coinvestire insieme sia a investitori regolamentati, come richiesto da AIFI in sede istituzionale e nelle audizioni, sia a investitori qualificati. Verranno quindi supportate le imprese nel portafoglio degli operatori di venture capital. Attraverso il fondo potranno essere erogate risorse fino a un massimo di quattro volte del valore dell’investimento degli investitori privati, nel limite complessivo di un milione di euro per singola startup o Pmi innovativa.