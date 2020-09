PayPal cresce, guadagna costantemente e vede un futuro rosa

PayPal può essere considerata una delle poche aziende che offre solidi fondamenti abbinati a un'elevata esposizione a tendenze rivoluzionarie. Proviene da diversi trimestri di crescita sostenuta. Le sfide ci sono ma gestibili; però il titolo che ha raggiunto i massimi storici impone cautela.

PayPal (PYPL) ha pubblicato risultati eccezionali nel secondo trimestre su diverse metriche chiave del business. Può essere considerata una delle poche aziende (Facebook (FB), Microsoft (MSFT), ecc.) che offre sia solidi fondamentali che una forte crescita futura. Analizzando lo status quo del business e la sua proiezione nel prossimo futuro, non vedo PayPal sottoperformare il mercato. Chi è un long equity, dovrebbe essere un long PayPal.

PayPal ha un bilancio molto sano. Negli ultimi 5 anni, è stata in grado di mantenere costantemente livelli significativi di liquidità, 16 miliardi di dollari alla fine del secondo trimestre. PayPal ha recentemente emesso un debito a lungo termine di 9 miliardi di dollari, inclusi i 3 miliardi di dollari della linea di credito rotativa di marzo. Il primo rimborso del debito a lungo termine sarebbe stato un pagamento di 1 miliardo di dollari nel settembre 2022.

Tuttavia, considerando il libero flusso di cassa e i livelli di cassa, questo debito è molto gestibile. Questo diventa evidente quando osserviamo i flussi di cassa operativi netti dell'azienda. PayPal è riuscita a far crescere i suoi flussi di cassa operativi netti annuali di oltre il 100% su base annua, passando da 1,2 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2019 a 2,4 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2020. L'ultimo rapporto del secondo trimestre del 2020 mostra una significativa accelerazione di questa tendenza anche su base trimestrale, con un aumento di quasi il 60% del flusso di cassa operativo rispetto al primo trimestre. Il flusso di cassa netto operativo per i primi due trimestri del 2019 è di soli 2,2 miliardi di dollari. Rispetto ai 3,9 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2020, l'attuale livello di CF è migliorato significativamente. Tutti questi fattori sembrano alludere al fatto che PayPal è passato a una marcia in più. Ora, accelerando verso la fine dell'anno, dove i ricavi tendono ad aumentare a causa delle festività natalizie, non sarei sorpreso di vedere un altro guadagno battere nel terzo e quarto trimestre.

Il margine operativo ha subito un calo nell'ultimo trimestre a causa del peggioramento delle prospettive economiche che ha costretto la società ad aumentare le riserve per le perdite su crediti. Il tasso di disoccupazione è una forte variabile in questo calcolo, e con una diminuzione stabile del tasso di disoccupazione, dovremmo vedere una conseguente diminuzione delle riserve per perdite su crediti e del margine operativo. Nel secondo trimestre, il margine operativo del trimestre è stato pari al 28,2%, in miglioramento di oltre lo 0,5% su base annua. Questo risultato costituisce il più alto livello di miglioramento in un trimestre da quando l'azienda è stata scorporata da eBay (NASDAQ:EBAY), contribuendo a formare un quadro roseo per il futuro di PayPal.

PayPal può essere un'azienda sana, con un bilancio solido e un forte flusso di cassa, ma non è tutto. La futura crescita dei pagamenti digitali è anche ciò che rende questa azienda così ben posizionata nell'attuale ambiente di business in rapido cambiamento.

A giugno, PayPal ha raggiunto il più alto tasso di crescita come azienda indipendente, elaborando un volume di pagamenti di 222 miliardi di dollari nel secondo trimestre. Un elemento che mi ha mantenuto scettico dopo il primo trimestre è stata la maggiore affidabilità proporzionale su eBay. Nel secondo trimestre, altri mercati hanno superato in modo significativo i volumi di eBay. Il Ceo Dan Schulman ha confermato che eBay rimarrà "un cliente molto importante nel prossimo futuro", contribuendo a mettere in pausa le preoccupazioni su questo tema. L'adozione dell'e-commerce ha effettivamente funzionato come un eccezionale catalizzatore per la crescita dei ricavi di PayPal. Il cambiamento nel comportamento dei consumatori verificatosi negli ultimi 3-6 mesi ha spostato la curva di adozione in avanti di 3-5 anni. Con i clienti che formano nuove abitudini e le aziende che spingono per le strategie di vendita digitale, è probabile che questa tendenza durerà a lungo.