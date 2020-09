Olimpiadi giapponesi l’anno prossimo solo se c’è il vaccino

Grazie a COVID-19, le Olimpiadi di Tokyo 2020 hanno dovuto essere posticipate all'estate del 2021. I vaccini sono in arrivo, e il governo giapponese dice che prevede di vaccinare l'intero paese contro il virus entro la metà del prossimo anno. Si è persino concordato di acquistare 120 milioni di dosi del vaccino del produttore di droga britannico AstraZeneca l'anno prossimo, con 30 milioni di dosi da fornire entro marzo.

In un accordo separato, il governo acquisterà 120 milioni di dosi di un vaccino dalla società farmaceutica statunitense Pfizer e dal suo partner tedesco BioNTech entro giugno 2021, se gli studi clinici avranno successo. In un'intervista di lunedì, l'amministratore delegato di Tokyo 2020, Toshiro Muto, ha detto che sarebbe "troppo ottimista per presumere che la questione del coronavirus sarà un ricordo del passato" entro la prossima estate. Ma Muto ha aggiunto: "Non pensiamo che un vaccino sia un prerequisito per lo svolgimento delle Olimpiadi".

Quindi i giochi sono sulla buona strada per procedere, anche se il numero di spettatori deve essere limitato. Mancano poco più di 10 mesi alla cerimonia di apertura prevista per il 23 luglio 2021. Lo riporta la newsletter DailyPnt dal Washington Post. “Temiamo che la quantità di speculazioni e manie associate ai vaccini Covid-19”, aggiunge la testata, “possa essere uguagliata solo dalla delusione quando si tratta di efficacia e sicurezza. Gli effetti di secondo e terzo ordine dei vaccini difettosi iniziali causeranno grandi danni, dato che purtroppo il sentimento anti-vaccini esisteva già prima di Covid-19 e dato che molte persone ripongono le loro speranze in una scoperta medica che farà "sparire" Covid-19.