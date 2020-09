Mascherine, imperativo categorico sui trasporti pubblici

"La prima, la seconda e la terza cosa più importante è indossare una maschera, indossare una maschera e portare una maschera", parola della dottoressa Anne Liu, medico specializzato in malattie infettive alla Stanford Health Care di Palo Alto, California, una delle massime autorità mondiali del mondo in materia: "Tra le cose che raccomandiamo - la distanza sociale, il lavaggio delle mani (e) la maschera da indossare - in un ambiente di trasporto pubblico, la cosa più importante è indossare la maschera". "Devi indossare una maschera", ha aggiunto Shan Soe-Lin, Ph.D., docente di affari globali alla Yale University di New Haven, Connecticut, e immunologo. "E' la cosa migliore che si possa fare".

I sistemi di trasporto pubblico di tutto il mondo sono stati colpiti dalla pandemia del coronavirus. Alcuni, come la metropolitana di New York, hanno cambiato gli orari di funzionamento per consentire una maggiore sanificazione, altri sistemi hanno ridotto il numero di passeggeri ammessi nelle auto - e molti hanno richiesto l'uso di maschere. Molti ma non tutti. Anche i servizi automobilistici come i taxi, Ubers e Lyfts sono cambiati, richiedendo sia ai piloti che agli autisti di indossare le maschere e la distanza l'uno dall'altro nel miglior modo possibile.

In alcuni casi, anche i guanti monouso possono essere utili, ma Soe-Lin ha avvertito che dovrebbero essere indossati solo in circostanze estreme. "Toccare il viso con una mano guantata sporca e toccare il viso con una mano non guantata sporca è la stessa cosa", ha detto. "Si possono indossare i guanti, toglierli se necessario e poi rimetterli, ma questo è piuttosto estremo".

Anche se non ci sono state grandi epidemie legate ai sistemi di trasporto di massa, che Liu suggerisce essere il risultato di un'efficace mascheramento, è comunque importante conoscere i propri fattori di rischio e capire quali possibilità si possono avere prima di salire sull'autobus, sul treno o sulla metropolitana.

I treni e gli autobus pubblici possono non avere finestrini apribili, ma se li hanno, è una buona idea aprirli, poiché la maggiore ventilazione può contribuire ad abbassare il rischio di trasmissione.

"Aprire i finestrini aiuta a ottenere una buona circolazione, che probabilmente ridurrà il rischio del numero di eventi di trasmissione", ha detto Liu. "Potrebbe non necessariamente ridurre il rischio di trasmissione se qualcuno (con il coronavirus) è seduto proprio accanto a te, ma potrebbe ridurre il rischio per tutti gli altri". Fate del vostro meglio per evitare di sedervi accanto ad altri cavalieri, soprattutto se non indossano maschere. Se sei seduto vicino a qualcuno su un treno che è infetto e non indossa una maschera, non è un rischio enorme, ma è un rischio piuttosto significativo", ha detto Liu. "Questo può metterti nella fascia dal 3 al 5% di essere infetto, il che è piuttosto significativo, soprattutto se sei abbastanza vicino alle persone e lo fai abbastanza volte nel corso di una settimana di lavoro".

Se siete in stazione, cercate di evitare le superfici ad alto contatto come le maniglie delle porte e le biglietterie automatiche. Utilizzate un'opzione senza contatto, ove possibile, e assicuratevi sempre di indossare una maschera o un altro copricapo per il viso.