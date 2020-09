Internet, allarme rosso per i porno-fake con le vip

I video pornografici falsi che umiliano le donne erano rimasti a lungo relegati in comunità pornografiche dedicate. Ma oggi sembrano entrati nel mainstream. Ora ogni mese circa 1.000 video deepfake non consensuali ed espliciti con i volti di celebrità femminili vengono caricati sui più grandi siti web pornografici del mondo. E’ l’atto di accusa di un’inchiesta pubblicata da Wired Uk.

Questi video sono circondati da pubblicità, ottengono milioni di visualizzazioni e generano un sacco di soldi. Le aziende porno non li rimuovono, nonostante le proteste delle vittime, e finora non si sta facendo nulla al riguardo.

Tre dei più grandi siti web porno sono XVideos, Xnxx e xHamster. Una holding ceca possiede sia XVideos che Xnxx, il numero uno e il numero tre dei più grandi siti web porno del mondo. Celebrità come Natalie Portman, Billie Eilish e Taylor Swift sono state vittime dei video deepfake, che hanno iniziato ad emergere all'inizio del 2018 su Reddit. Un video di 30 secondi che utilizza il volto dell'attrice Emma Watson appare su tutti e tre i più grandi siti porno; è stato visto più di 23 milioni di volte.

Giorgio Patrini è Ceo e capo scienziato di Sensity, la società di rilevamento dei falsi profondi precedentemente nota come DeepTrace. Anche se i video porno sono ampiamente ritenuti dannosi e umilianti per le donne messe al loro posto, Patrini dice su Wired che i siti web non lo vedono come un problema. Aggiunge che Sensity vede sempre più spesso i deepfake realizzati per altre persone dalla notorietà pubblica, su Instagram o Twitch e per alcuni influencer di YouTube.

La tecnologia di base dell'intelligenza artificiale necessaria per realizzare i video è avanzata rapidamente; inoltre, per i falsari è sempre più economico e facile realizzarli. In un esempio recente un ricercatore che utilizza un software open-source spende meno di 100 dollari per la creazione di video e audio di Tom Hanks. I progressi tecnologici hanno portato ad un aumento dei timori circa l'utilizzo di falsificazioni per manipolare le conversazioni politiche - e le opzioni legali per le persone presenti nei video non hanno tenuto il passo con la tecnologia.

"Penso che presto vedremo questa tecnologia applicata con un intento molto più ampio ai privati, per le persone comuni, non più solo per quelle celebri", dice Patrini.