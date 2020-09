Il mercato interno alla prova (durissima) del Covid-19

«Non si può fermare il tempo, l’industria degli orologi non lo permetterebbe più», disse una volta lo scrittore polacco Stanislaw Jerzy Lec. Un paradosso, con però un fondo di verità. Perché a questa industria si appoggiano Paesi come l’Italia che, pur se in declino in questo settore, continua comunque a dimostrarsi affamata di segnatempo. Nel 2019 il mercato degli orologi da polso nel nostro Paese ha toccato un valore di circa 2,09 miliardi di euro, secondo la stima resa nota da Assorologi in collaborazione con GfK Italia. La stima è stata fatta sulla base di un’analisi comparativa delle diverse fonti di informazione disponibili: l’indagine mensile realizzata da GfK per monitorare le vendite di orologi da parte dei punti vendita (il cosiddetto Retail Panel), la ricerca annuale che sempre GfK realizza per conto dell’Associazione sugli acquisti di orologi da polso da parte del consumatore italiano (Consumer Panel), i dati relativi all’interscambio con l’estero forniti da Istat e dalla Federazione dell’industria dell’orologeria svizzera. È la prima volta che Assorologi e GfK stimano un valore complessivo del “mercato Italia” in grado di coordinare le informazioni provenienti dai differenti strumenti di indagine che si occupano di orologi da polso nel nostro Paese. Un «esercizio difficile e necessariamente imperfetto», lo ha definito il presidente di Assorologi, Mario Peserico, il quale è però convinto della bontà del metodo, dello strumento e del risultato: «Siamo convinti di avere prodotto un parametro serio, capace di dare un ordine di grandezza sul vero valore del nostro lavoro».

L’indagine Consumer Orologi 2019 - condotta sul solo consumatore italiano indipendentemente dal canale d’acquisto - evidenzia un mercato che vale 1,33 miliardi di euro (-2,9%) pari a 6,5 milioni di pezzi venduti (+1,4%). L’indagine Gioiellerie e orologerie sulle orologerie tradizionali, dove effettuano acquisti consumatori italiani e stranieri, evidenzia un calo sia a valore (-1,7%) sia a quantità (-0,8%).

Lo scorso anno ha visto una ripresa degli acquisti di segnatempo nelle gioiellerie e orologerie e il web in crescita

Nell’ambito dell’indagine Consumer Orologi 2019, il dato sui canali d’acquisto manifesta una prima inversione di tendenza rispetto alla progressiva contrazione del canale Gioiellerie e orologerie. Dopo anni di lenta erosione, nel 2019 da questo canale è transitato il 47% delle vendite a quantità e il 52% a valore: erano rispettivamente il 44,5% e il 48% nel 2018.

Non stupisce la costante ascesa del canale internet, inteso come composto da siti ufficiali dei brand, aste e commercio elettronico: a volume, questo canale movimenta ormai più di un terzo dell’intero mercato - il 31,7% contro il 29,4% dell’anno precedente - e si stabilizza a valore con un 21,2%.

Nonostante i dati in sostanziale tenuta per il 2019, per l’anno in corso anche il mercato dei segnatempo da polso (in Italia ma non solo) è destinato a fare i conti con i disastri della pandemia di Covid-19. L’indagine sul Consumatore di Gfk-Assorologi è stata chiusa poco prima che l’emergenza sanitaria si manifestasse in tutta la sua drammaticità e i dati sulle intenzioni di acquisto in essa contenuti dovranno necessariamente essere rivisti al ribasso. «Confido che la grande depressione del 2020 possa costituire la premessa per una significativa ripresa nei mesi a venire», dice Peserico. Con l’obiettivo, se non altro, di limitare i danni nei confronti di un 2019 piuttosto stabile: «I dati che emergono sono certamente interessanti e mostrano un mercato italiano dell’orologeria tutto sommato stabile nei grandi numeri pur con qualche segnale di debolezza - conclude il presidente di Assorologi -. Avrei voluto commentare con interesse il migliore andamento del canale tradizionale e una crescita non più esponenziale del canale on line. Purtroppo, le contingenze emergenziali determinate dalla pandemia che sta interessando tutto il mondo fanno passare tutto in secondo piano».