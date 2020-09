Se vogliamo essere competitivi rispetto ai top player mondiali, dobbiamo da un lato continuare a distinguerci per le nostre doti di creatività e artigianalità, dall’altro mettere in condizione le Pmi di non essere delle formiche al cospetto delle mastodontiche e strutturatissime multinazionali e holding del lusso: l’unica via possibile è unirsi e coordinarsi, seguendo l’esempio della testuggine romana». O delle parti che compongono il movimento di un orologio e lo fanno marciare sincrono e puntuale, visto che stiamo parlando delle aziende della filiera orologiera italiana. Nelle parole di Fabrizio Dellachà, 44enne ingegnere tortonese, c’è la sintesi della finalità principale che lo ha portato prima ad aggregare il collettivo W.O.I. - Watches Of Italy e poi a concepire e organizzare la prima fiera della filiera orologiera tricolore, che si terrà nella sua città natale il 26 e 27 settembre 2020.

«W.O.I. - Watches Of Italy è un libero collettivo che nasce in modo spontaneo, a fine 2019, dando corso a più suggestioni pervenutemi da parte di amici - spiega Dellachà -. La prima mi venne data da Gianfranco Rinaldi di EgoTempo nel 2017 quando, in una mostra di settore, mi fece notare quanto gli svizzeri fossero bravi a mostrarsi coesi e difendessero fieramente e compattamente lo Swiss Made. Lo scorso anno invece, Virginio Villa di RdB mi propose di raggruppare almeno i microbrand sotto un unico gruppo coordinato, affinché ci si potesse dividere le ingenti spese di promozione e marketing, difficilmente affrontabili da parte delle piccole realtà emergenti, pensando anche - ma non solo - alle grandi fiere di settore, il cui principale problema è relativo agli oneri per esserne parte attiva in qualità di espositori. Un marchio emergente, per quanto foriero di design innovativi o di primizie tecniche interessanti, oggi fatica a recuperare le spese di partecipazione a questi mega-eventi, rimanendo relegato alla sola dimensione virtuale». Che è già tanto, ma che non può sostituire l’esperienza fisica dell’incontro con un segnatempo: «Soprattutto grazie al web e ai social media, la promozione dei microbrand e delle nuove realtà sta avendo una forte spinta con l’interazione diretta tra cliente e imprenditore, ma questa dimensione immateriale non sostituirà mai la sensazione visiva e tattile diretta dell’oggetto, che va provato e indossato, soppesato e osservato da ogni angolazione, maneggiato e valutato caricandolo, regolandolo, azionandone le complicazioni, sentendo quali sensazioni ci restituisce». Raccogliendo queste suggestioni, Dellachà ha censito e contattato diversi imprenditori italiani del settore, per verificare chi fosse interessato a creare un network nazionale di produttori di orologi e accessori legati all’orologeria, che desiderasse coordinarsi per dar vita a eventi di promozione collettiva accessibili a tutti dal punto di vista economico, che avessero una comunicazione efficace e immediata. «L’iniziativa ha subito avuto successo: quasi istantaneamente poco meno di una quarantina di brand ha accolto il nostro invito e a oggi siamo già una sessantina di aderenti al gruppo W.O.I., di cui circa 50 esporranno alla nostra prima mostra a Tortona. Abbiamo raggiunto il numero massimo di espositori che la struttura può contenere, indice di un forte interesse verso il progetto. Nel gruppo di Watches Of Italy abbiamo sia microbrand, sia marchi noti e consolidati come Kienzle Italia, Meccaniche Veloci e Memphis Belle, ma anche artigiani che sono veri maestri d’ars technica poiché realizzano piccoli capolavori sartoriali in micro-tirature: Sante Castignani, Eric Bigagli, RdB, solo per citarne tre. Vantiamo persino due produttori di calibri 100% Made in Italy, ossia progettati e manufatti in Italia, come OISA/Morezzi e Inceptum Duo A, e uno specialista in complicazioni astronomiche: Marco Guarino, ex Manifatture Suus, oggi Marc&Darnò».



Obiettivo: fare squadra

Il valore che una sinergia di questo tipo può portare al comparto orologiero è molteplice: ci si possono scambiare i contatti e i fornitori, si può fare massa critica per effettuare ordini cumulativi a cui una microtiratura da sola non potrebbe ambire, si può pensare a una piattaforma comune di progettazione e sviluppo di una filiera di componenti Made in Italy a cui attingere tutti, o si può aderire solo per partecipare a eventi nazionali e internazionali suddividendosi gli oneri. «In questo modo - prosegue Dellachà -, sarà possibile dare visibilità al grande pubblico anche a realtà molto piccole prive di ufficio marketing interno, che magari producono soltanto su richiesta pezzi unici ultra-personalizzati e non avrebbero risorse e tempo di dedicarsi anche alla comunicazione».



Potenziare la filiera

La filiera italiana è molto diversa sia da quella elvetica, sia da quella sassone e soprattutto da quella asiatica che è fortemente industriale e serializzata, con una vocazione al low cost: «Le realtà imprenditoriali qui da noi sono quasi tutte Pmi o laboratori di altissimo artigianato. In altri casi si tratta di designer e progettisti che concepiscono il proprio orologio come proprietà intellettuale ma lo fanno produrre in outsourcing, fruendo anche delle filiere estere. Alcuni imprenditori del settore si sono visti costretti a emigrare all’estero, solo per potersi localizzare vicino ai distretti produttivi mondiali più noti. Questa tendenza impoverisce il tessuto imprenditoriale italiano privandolo di elementi di grande capacità e di visioni avanguardistiche che meriterebbero di essere valorizzate; priva inoltre l’Italia di posti di lavoro e sottrae alle casse dell’erario, che non ha mai favorito veramente l’imprenditoria nazionale, notevoli introiti derivanti dagli utili d’impresa».



Salone 4.0

L’evento di Tortona è un bel segnale per l’Italia e per il settore, e per Dellachà è un punto di partenza: «Stiamo lavorando su diversi fronti, virtuali e non. L’ufficio stampa è gestito da Silvia Bonfanti, giornalista di settore molto preparata, con una notevole carica di dinamismo e portatrice sana di tante belle idee in materia di comunicazione. Insieme abbiamo avviato anche una pagina su Facebook, un profilo Instagram, un sito web nel quale sono presenti i link ai siti di ciascuna azienda. Abbiamo intervistato in diretta streaming gli espositori, in collaborazione con uno dei Watch Blogger nostro “partner”, Michele Grassi; in questo modo abbiamo creato un coinvolgimento diretto del pubblico di appassionati e consentito a chi lo desiderava di interfacciarsi direttamente con i brand. Un’altra primizia della mostra/expo sarà quella di riservare la hall del Museo Orsi, sede dell’evento, ai blogger, agli YouTuber e ai Watch Reviewer che saranno presenti nella Watch Bloggers Arena. Tra essi Cesare Palmisano del blog Amico Orologiaio, Pier Paolo Cassoni di Underseatime, Mattia Papili di Watch Maniac, Marco Bracca di Wrist Addiction e il già citato Michele Grassi di Underwater Time Blog. L’idea è poi quella di dar vita a una serie di appuntamenti periodici, andando a visitare anche il Centro e il Sud Italia. Non escludo quindi che nel futuro prossimo ci possa essere anche uno stand di Watches Of Italy alle grandi fiere internazionali di settore». Per quanto se ne dica, infatti, la formula del salone espositivo è ancora attuale, perché quando si spendono cifre rilevanti per un segnatempo, è sempre gradito da parte dell’acquirente farsene illustrare le peculiarità tecniche de visi, indossarlo e provarlo. «Le expo consentono inoltre alle realtà emergenti di essere presenti a fianco dei brand già consolidati, dando loro pari visibilità e opportunità di promuoversi tra il pubblico dei collezionisti, molto attenti e curiosi verso ogni primizia».



Le difficoltà del modello svizzero

Quando si parla di saloni dell’orologeria, si pensa agli appuntamenti svizzeri di Ginevra e Basilea, messi in crisi dal Covid-19 e da logiche commerciali ormai fuori dal tempo. E, a proposito di Covid-19, c’è chi dice che il bagno di umiltà cui la crisi innescata dal virus ha costretto l’orologeria elvetica, le sarà utile per rivedere alcune di queste logiche commerciali. «Certamente - concorda Dellachà -. Essendo de facto un monopolista di settore, la Svizzera ha sempre attuato logiche protezionistiche per mantenere saldamente il primato. Il capitolato dello Swiss Made prevede peraltro che il 60% del prodotto sia interno ai confini della Confederazione Elvetica; questo ha foraggiato non poco l’industria asiatica che è diventata sempre più indispensabile per alimentare uno Swiss Made che non è del tutto Swiss. Inoltre, le grandi Maison sono quasi tutte inglobate in enormi holding e si comportano in maniera prevedibile, sia nel centellinare le novità - che spesso si riducono al ridicolo colore di una ghiera ceramica -, sia nel comunicarle al pubblico con campagne patinate e messaggi stereotipati, che non stupiscono né incuriosiscono più nessuno. La loro mancanza di fantasia si palesa anche nel continuo ricorrere alle cosiddette “limited edition” e nel riproporre “novità non nuove” che consistono in cicliche riedizioni di modelli storici. Per vedere prodotti veramente dirompenti, design avanguardistici, architetture meccaniche innovative o lavorazioni non serializzate, oggi ci si deve rivolgere agli indipendenti, che però sono anche molto costosi. Essere conservativi è da un lato la forza degli elvetici, dall’altro spinge noi italiani a rivitalizzare e alimentare una filiera produttiva che non ha nulla da invidiare a nessuno nel mondo e potrebbe svincolarsi dagli approvvigionamenti d’oltralpe, puntando su capacità, conoscenze e tecnologie già presenti sul territorio».



Competere con i giganti

Ma come competere con Svizzera e Paesi asiatici in primis? «La principale criticità dell’Italia è che, basandosi su Pmi e piccoli artigiani, non ha una capacità di investimento pari a quella delle holding del lusso. I Paesi orientali com’è noto sono partiti copiando, cosa che fanno tutt’oggi con la complicità di governi accondiscendenti che fingono di non sapere che l’industria del falso ha il suo epicentro in Cina, Thailandia, Hong Kong, India, etc, e si offrono come polo produttivo di riferimento, grazie ai costi convenienti che non avevano né hanno rivali. Affidandosi a loro, la Svizzera ha consentito a quello che era un nemico da contrastare, di diventare un player indispensabile e ultraspecialistico del settore della micromeccanica e della manifattura di precisione. Ritengo - conclude Dellachà - che laddove la proprietà intellettuale non sia tutelata si debba sempre guardare con sospetto, cercando di affrancarsi da ogni dipendenza diretta. Penso a tanti brand fittizi che oggi offrono design scopiazzati, spacciando per “homage” quelli che sono dei falsi. L’Italia deve quindi sviluppare i propri calibri e produrre le proprie casse in serena autarchia e consapevole indipendenza: sono più che sicuro che la dicitura “Manufatto in Italia” possa valere come, se non più, di uno Swiss Made al 60%».